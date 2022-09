von Hannah Lutterbach Harris Reed gehört mit Entwürfen für Adele, Harry Styles und Beyoncé zu den Lieblingdesignern der Promis. Doch hinter seiner Arbeit steckt mehr als Passion und Talent, sie steht für Entfaltung und Veränderung.

Im Jahr 2020 schließt der 26-jährige Harris Reed sein Studium am renommierten "Central Saint Martins College" in London ab. Seine Designs beinhalten dramatische High-Fashion-Pieces, die Aufsehen erregen. Doch der Modemacher trifft nicht nur den Geschmack von Adele und Co., sondern auch den Zeitgeist der heutigen Gesellschaft. Ende September erreicht er einen neuen Meilenstein: Er wird zum neuen Kreativchef von Nina Ricci ernannt.

Harris Reed: Er ist der neue Kreativdirektor von Nina Ricci

Es sind Neuigkeiten, die in der Modebranche einschlagen wie eine Bombe. Am Mittwoch, 21. September 2022, gibt das Modehaus Nina Ricci bekannt, dass sie Harris Reed zum neuen Kreativchef der Marke ernennen. Er selbst teilt die News mit einem emotionalen Post auf Instagram. Es ist eine Entscheidung, die von Größen wie Marc Jacobs gefeiert wird. "Glückwunsch!", kommentiert der Designer unter dem Statement von Nina Ricci. Auch Schauspielerin Tommy Dorfman scheint überglücklich über die Entscheidung und kommentiert "YES!" in Großbuchstaben.

Vom Nachwuchsdesigner zum Superstar

Bereits vor seinem Abschluss gehören Stars wie Beyoncé Knowles und Harry Styles zu seinen Fans. Im Juni begeistert der Designer mit einem Look für Beyoncé für die britische Vogue. Für den Fan der Sängerin ein Traum, der in Erfüllung geht. "Ich glaube, ich träume...", schreibt er auf seinem Instagramprofil.

Wenn Superstars die Kreationen junger Designer:innen tragen, bedeutet das für viele den Durchbruch. Wenn dies auf dem roten Teppich der Met Gala, einem der wichtigsten Events der Branche, passiert, steht spätestens dann fest: Diesen Namen muss man kennen. In einem goldenen Kleid mit XXL-Headpiece sorgt Topmodel Iman im Jahr 2021 für einen der dramatischsten Momenten des Abends. Begleitet wird sie von Harris persönlich.

Harris Reed: Das steckt hinter seiner Mode

Doch Reed begeistert nicht nur mit seinen Designs. Reed, der sich selbst als genderfluid identifiziert und sich aktuell für das Pronomen "er/ihm“ entscheidet, gibt mit seiner Linie Menschen eine Stimme, die viel zu lang nicht gehört wurden. Er ordnet seine Mode weder einem Geschlecht, noch einer bestimmten Saison zu und lässt herkömmliche Geschlechterrollen somit komplett verschwinden.

Meine Mode ist für alle! Ich möchte sie nicht in männlich, weiblich und non-binär einteilen müssen. Ich möchte meine Mode frei von jeglichen Kategorien entwerfen. Für mich geht es um den Körper, die Lebensgeschichte und die Identität der Person, nicht um ein Geschlecht

, sagt er im Interview mit dem "Time"-Magazin. Auch auf seinem Instagramprofil macht er auf Themen wie Pride, Homophobie und Selbstliebe aufmerksam. Ein Grund mehr, warum Fans und Kritiker so begeistert von ihm sind.

Reeds erfrischende Herangehensweise an Mode zeigt, wie wichtig es ist, neuen Stimmen Gehör zu verschaffen, und dass Veränderung in einer so alteingesessenen Branche, wie der Modebranche doch nicht unmöglich ist.

Verwendete Quellen: instagram.com, Time Magazine