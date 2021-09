Drei neue Fotos von Prinz Harry und Herzogin Meghan werden an seinem 37. Geburtstag veröffentlicht. Für sein erstes gemeinsames Cover-Shooting hat sich das Paar von einem absoluten Expert:innen-Team in Szene setzen lassen.

Prinz Harry, 37, und Herzogin Meghan, 40, zieren den Titel des "Time"-Magazins. Das wurde am 15. September, an Harrys 37. Geburtstag, bekannt gegeben. Das eindrucksvolle Cover ist eins von sieben Titelblättern, die jeweils die "einflussreichsten Menschen der Welt" zeigen, zu denen die Sussexes gehören.

Harry und Meghan auf dem Cover von "Time"

Im Vordergrund ist Herzogin Meghan zu sehen. Sie trägt eine weiße Bluse, die leicht aufgeknöpft ist, und eine weiße Bundfaltenhose. Gestylt wurden die beiden von Nina und Clare Hallworth, die zu Hollywoods bekanntesten Stylist:innen gehören und Jennifer Aniston, Kirsten Dunst und Brad Pitt zu ihren Kund:innen zählen. Neben ihrem hellen Outfit, das besonders hervorsticht, weil Prinz Harry, der hinter ihr lehnt, Schwarz trägt, lenkt auch Meghans Frisur viel Aufmerksamkeit auf sich. Serge Normant, der die Herzogin von Sussex schon am Tag ihrer Hochzeit im Mai 2018 frisierte, zaubert ihr eine wahre Löwenmähne. Der Fokus liegt ganz klar auf ihr.

Besonderer Schmuck für erstes gemeinsames Cover-Shooting

An Meghans Handgelenken und Händen funkeln mehrere Schmuckstücke mit Geschichte: So trägt sie natürlich ihren Verlobungs- und ihren Ehering sowie drei weitere Ringe von Lorraine Schwartz, Jen Meyer und Shiffon. Dazu wählt sie – wie so oft – ihre "Tank"-Uhr und das "Love"-Bracelet von Cartier. Auch an Harrys Handgelenk sind die Armbänder zu sehen, die er fast immer trägt: Zum Beispiel ein silberner Armreif, den er 1997 während einer Afrikareise nach dem tragischen Tod seiner Mutter bekam, und welchen er ebenfalls am Tag seiner Hochzeit mit Meghan trug.

Zwei weitere Fotos zeigen Harry und Meghan als naturverbunden

Zusätzlich zu dem Coverfoto werden zwei weitere Fotos des Paares veröffentlicht. Alle drei Bilder wurden von Pari Dukovic geschossen, ein Fotograf, der schon Barack Obama, Serena Williams und unzählige Schauspiel- und Musik-Größen in Szene setzte. Während sie auf dem Cover in Kontrastfarben auftreten, tragen sie für das zweite und dritte Motiv farblich abgestimmte Looks in dunklen Grüntönen, die perfekt zur Natur passen, die im Hintergrund zu sehen ist. Auf einem Bild laufen die Eltern von Archie, 2, und Lilibet, drei Monate, Hand in Hand unter einem großen Baum her, schauen sich strahlend an. Das letzte Foto, das die beiden auch auf ihrer Website "Archewell" veröffentlicht haben, zeigt sie stehend vor einem Fenster, das ebenfalls den Blick ins Grüne freilegt.

Prinz Harry trägt einen grünen Anzug und ein helles, leicht aufgeknöpftes Hemd. Meghan trägt eine dunkle Bundfaltenhose von Victoria Beckham und einen dunkelgrünen Rollkragen-Pullover von The Row. Ihr Haar hat sie hochgesteckt bekommen und nur einzelne Strähnen fallen ihr leicht ins Gesicht. Geschminkt wurde die Zweifach-Mama von Linda Hay, die bekannt ist, weil sie Heidi Klum schminkt und Stars wie Emily Ratajkowski und Julianne Moore.

Dieser Artikel ist ursprünglich auf www.GALA.de erschienen.