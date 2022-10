Mutter-Tochter-Duo erneut vor der Kamera – nur in Unterwäsche

Heidi und Leni Klum Mutter-Tochter-Duo erneut vor der Kamera – nur in Unterwäsche

Für die neue Kampagne eines Wäscheherstellers stehen Heidi Klum und ihre Tochter Leni gemeinsam vor der Kamera. Solche Bilder gab es von den beiden noch nie.

Es ist Dezember 2020 als zum ersten Mal Bilder eines gemeinsamen Shootings von Heidi Klum, 49, und ihrer Tochter Leni, 18, veröffentlicht werden. Seitdem macht die Tochter der GNTM-Jurorin Karriere, ergattert einen großen Job nach dem anderen. Doch seitdem stehen Mama und Tochter nur selten gemeinsam vor der Kamera. Für die Wäschemarke Intimissimi ist es nun wieder so weit.

Heidi und Leni: Erstes gemeinsames Wäsche-Shooting

Auf den Kampagnenbildern halten sich Heidi und Leni im Arm, posieren in BH und Slip. Dass Leni erst seit zwei Jahren modelt, kann man ihr auf den Bildern nicht ansehen. Neben Mama Heidi scheint sich die 18-Jährige sehr wohl zu fühlen. Für sie ist das Shooting mit Intimissimi das erste Wäsche-Shooting ihrer Karriere – ein großer Schritt für sie und auch für Heidi.

Heidi und Leni für Intimissimi. © Intimissimi

Wie stolz sie auf ihre Tochter ist, teilt sie regelmäßig mit ihrer Community auf Instagram. Sie postet dort Lenis neueste Shootingbilder und gemeinsame Schnappschüsse. "Ich bin so stolz", sagt Heidi erst kürzlich in einem Interview mit "ET Online".

Heidi Klum: Eine "Power-Frau par excellence"

Das Mutter-Tochter-Duo wurde ganz bewusst für die Kampagne ausgewählt: "Heidi ist als international erfolgreiches Model, Moderatorin, Produzentin, Unternehmerin und Mutter von vier Kindern einer der bekanntesten Stars Deutschlands. Die 49-Jährige ist eine Power-Frau par excellence und steht für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke. Auch ihre 18-jährige Tochter Leni erobert die Mode-Welt und feierte mit Magazin-Covern und Werbedeals den internationalen Durchbruch. Sie verkörpert natürliche Leichtigkeit und zeigt, dass Stärke keine Frage des Alters ist. Sie hat eine klare Message und möchte junge Frauen darin bestärken, sich selbst zu lieben", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

Heidi und Leni für Intimissimi. © Intimissimi

Noch haben sich Heidi und Leni nicht selbst zu den neuen Bildern geäußert oder sie auf ihren sozialen Netzwerken geteilt, aber so wie man Heidi Klum kennt, wird das garantiert nicht mehr lange dauern.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Gala.de.

fde