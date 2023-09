von Linda Shllaku Von Stiefeletten habt ihr im Herbst genug? Keine Sorge, diese drei Schuhtrends sind nicht nur genauso praktisch, sondern auch stylisch.

Es ist die wohl schönste Jahreszeit! Zumindest für alle Liebhaber von kuschligen Decken, Kerzen und von fallenden Blättern: der Herbst. Draußen spielt die Natur ihr Schauspiel, das in Gold, Rot und Orange ein wohliges Gefühl weckt. Doch neben all der schönen Optik wird es auch kühler. Es ist also Zeit für stylische Herbst-Looks, die wiederum auf das richtige Schuhwerk angewiesen sind. Sind wir mal ehrlich: Steht und fällt ein Hingucker-Look nicht mit den richtigen Tretern? Stiefeletten gönnen wir diese Saison einmal eine Pause. Denn drei aufregende Schuhtrends erobern jetzt unsere Herzen.

Herbst 2023: Schuhmodell 1. Cowboy-Boots

Howdy! Das Rodeo geht auch in diesem Jahr in die nächste Runde. Während die Westernstiefel mit ihrem Country-Stil bereits 2022 begeisterten, sind sie auch in diesem Herbst nicht von unseren Füßen weg zu denken. Doch es muss nicht nur das klassische, schwarze oder dunkelbraune Modell sein. Der Schuhtrend erscheint 2023 gewagter, Farben, Fransen und bunte Stickereien sorgen für einen stylischen Auftritt. Super praktisch: Der Stiefel lässt sich flexibel kombinieren – für modisch Mutige als auch jene, die mit ihren Looks lieber auf Nummer sicher gehen. Zum Blümchen-Kleid mit Strumpfhose wirkt ein fransiger Westernstiefel verspielt, zum Büro-Look aus weißer Bluse und schwarzer Hose wie ein auflockerndes Element. Modischen Spielraum bietet der Schaft, der nach eigenem Gefallen mal enger, weiter oder länger ausfallen kann.

2. Biker-Stiefel

Biker-Stiefel haben allerlei Vorzüge, vor allem wenn es bei tristem Wetter modisch zugehen soll. Sie sind richtig robust und wenn sie aus Leder hergestellt wurden, sehr langlebig. Die coolen Stiefel verleihen jedem Outfit eine stilvolle, fast schon grungy Note. Hier trifft grobe Sohle auf dunkleres Leder und die markanten Schnallen oder Nieten verleihen den Stiefeln ihre besondere Optik, die herb, aber auch absolut nonchalant wirkt. Passend hierzu: Lange oder kurze Strickkleider mit einer warmen Strumpfhose, dazu eine Lederjacke — und der Look ist komplett.

3. Mary Janes

Elegant als auch stilvoll wirken Mary Janes am Fuß. Mit niedrigem Absatz, einem Riemen über dem Rist und mit runder oder leicht spitz zulaufender Kappe sehen sie wirklich geschmackvoll aus. Ihre Besonderheit liegt in ihrer Vielseitigkeit, die sie zu einem perfekten Begleiter für den Herbst macht — am Tag und auch am Abend. Da die Schuhe über eine Aussparung verfügen, kommt man bei diesem Wetter nicht um ein Paar Socken herum. Graue Modelle aus Zopfstrick oder feine Strümpfe mit Glitzernaht machen aus den verspielten Schuhen einen Klassiker-Look wie bei den Französinnen.

Ihr fragt euch: Welche Schuhe passen im Herbst 2023 zum Rock? Wir verraten es euch.