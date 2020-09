Drei Jacken-Trends für den perfekten Start in den Herbst

Machen wir uns nichts vor: Das Tollste an einer neuen Jahreszeit sind immer die frischen Trends, die wir am liebsten sofort in unseren Kleiderschrank integrieren wollen. Auf was wir uns diesen Herbst besonders freuen können, erfährst du im Video.

Am 23. September ist Herbstanfang. Und während einige von uns noch dem Sommer mit seiner bunten Mode nachtrauern, freuen wir uns schon auf die neue Fashion-Saison. Besonders gespannt blicken wir jeden Herbst auf die frischen Jacken-Trends, die wirklich jedem Outfit noch das gewisse Etwas verleihen können. Im Gegensatz zum Winter spielt im Herbst nämlich das Aussehen bei der Jackenwahl noch eine mindestens so große Rolle wie der Wärme-Faktor. Im Video erfährst du, was die drei größten Jacken-Trends im Herbst 2020 sein werden und wie man sie trägt.