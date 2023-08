Herbstkleider-Trends 2023 Diese Kleider tragen wir jetzt schon

von Julia Koschel Im Herbst bekommt unsere Garderobe ein kleines Update. Damit ihr nicht auf tolle Kleider verzichten müsst, haben wir euch die schönsten Herbstkleider und neusten Trends 2023 herausgesucht.

Der Herbst ist da! An dieser Erkenntnis führt wohl kein Weg vorbei. Doch gegen den Herbstblues gibt es ein einfaches Mittel: die neusten Herbstkleider-Trends, die uns 2023 begleiten. Welches Modell ist euer Favorit?

Herbstkleider-Trends 2023: Diese 7 Modelle versüßen euch die kühle Saison

Das Tolle an den Herbstkleider-Trends 2022 ist ihre Vielseitigkeit. Ob Midi- oder Maxikleid, ob edler Strick oder gemütlicher Hoodie-Stoff, ob einfarbig oder mit großflächigen, grafischen Mustern – für jeden Geschmack und für jede Gelegenheit ist das passende Modell dabei. Das sind unsere Favoriten.

1. Wickelkleider

Wickelkleider sind zu jeder Jahreszeit eine hervorragende Idee. In der Natur ihres Schnitts liegt der Effekt, dass sie unserer Figur schmeicheln und eine schöne Silhouette zaubern. Die Taille wird betont und der untere Teil des Wickelkleids umspielt mal enger, mal entspannter unsere Hüfte. Im Herbst 2023 eignen sich Wickelkleider mit kurzen bis Dreiviertel-Armen besonders gut. Sie geben ein wenig Wärme, lassen sich aber auch noch an warmen Herbsttagen tragen und können bei Bedarf mit einer Jacke oder einem Strickpullover ergänzt werden.

Bei der Länge und den Farben habt ihr die freie Wahl. Von Mini bis Maxi ist alles erlaubt.

2. Jeanskleider

Jeanskleider stehen im Herbst 2023 hoch im Kurs. Dabei setzen wir vor allem auf lange Modelle. Das gibt zusätzliche Wärme. Wenn ihr euch für ein Maxikleid entscheidet, habt ihr zudem den Vorteil, dass ihr unter dem Kleid auch eine Leggings oder dickere Strumpfhose tragen könnt, während ihr bei kürzeren Modellen eher auf dünne Strumpfhosen setzen "müsst".

Ihr bekommt nicht genug von Denim? Dann schaut euch hier alles rund um das perfekte Jeanskleid an oder lasst euch zu Double Denim inspirieren.

3. Pulloverkleider

Bequem und dennoch modisch sind Pulloverkleider. Dieser Trend ist einfach perfekt für alle Lebenslagen. Im Homeoffice, beim Sonntagsbrunch mit den Freundinnen und der Familie, beim Stadtbummel und so weiter. Je nach Wetterlage könnt ihr sie mit Sneakern oder Schnürschuhen kombinieren; bei Bedarf sorgt ein Gürtel für eine taillierte Silhouette.

4. Strickkleider

Strickkleider sind im Herbst 2023 wieder voll im Trend. Von wegen spießig – mit den aktuellen Modellen sorgt ihr mit Leichtigkeit für entspannte Eleganz. Dank der Wandelbarkeit der Strickkleider könnt ihr sie downstylen mit Sneakern oder derben Boots oder klassisch mit Ankle Boots und schlichtem Schmuck fürs Büro oder ein Abendessen tragen.

Unser liebster Strickkleid-Style ist dieser hier: grobes Strickkleid, Dr. Martens und eine Weste, etwa aus dunklem Jeansstoff oder sportlich gesteppt. Ein cooler Stilbruch!

5. Midikleider

Die Midilänge bei Kleidern ist in den aktuellen kälteren Monaten einmal mehr total angesagt. Das kommt unserem Wärmeempfinden sehr zugute. Da die Midikleider rein durch ihre Länge, nicht aber durch ihren Schnitt definiert werden, finden wir – und ihr – in dem Bereich eine enorme Auswahl an schönen Modellen. Entsprechend fallen auch viele unserer anderen Herbstkleider-Trends in diese Kategorie – was sie mit einem doppelten Trend-Faktor auszeichnet.

6. Kleider mit (grafischen) Mustern

Wenn euch einfarbige Kleider zu langweilig sind, kommt euch der nächste Herbstkleider-Trend sehr entgegen. Denn hier geht es um Muster und Drucke. Neben Blumenmuster, die wir zum Teil im Sommer zurücklassen, stehen im Herbst 2023 vor allem Kleider mit grafischen Mustern hoch im Kurs.

7. Hemdblusenkleider

Einen Kleider-Trend, den wir aus dem Sommer mit in den Herbst und Winter retten, ist jener der Hemdblusenkleider. Von kurzen Ärmeln wechseln wir tendenziell lieber zu langen Ärmeln und mindestens Midilänge – doch auch die sommerlicheren Modelle lassen sich mit einem passenden Longsleeve oder einem schönen Cardigan wunderbar herbst- und wintertauglich stylen.

