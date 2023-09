von Julia Koschel Der perfekte Herbstmantel unterstreicht unseren Look, setzt einen coolen Kontrast oder spendet uns einfach etwas Wohlgefühl. Welche 3 Modelle in dieser Saison auch noch den ultimativen Trend-Faktor versprühen? Seht selbst.

Es wird frischer, es wird windiger, doch ab und zu kommt auch die Sonne noch einmal raus – Zeit für den perfekten Herbstmantel, der euch durch alle Wetterlagen bringt. Wir haben uns umgeschaut und unsere Lieblinge für die Herbstsaison 2023 gefunden.

Der perfekte Herbstmantel: Diese drei Modelle haben 2023 unsere Herzen erobert

Bei Jacken und Mänteln gibt es oftmals zwei Positionen: Die einen setzen auf ein ausgewähltes Stück, das universell zu allem passt, die anderen möchten bei so entscheidenden Kleidungsstücken die Vielfalt der Möglichkeiten abdecken. Fakt ist: Der Mantel oder die Jacke bestimmt aufgrund der optischen Dominanz im Herbst unseren Look.

Wer auf Nummer sicher gehen und sich nur für den einen perfekten Herbstmantel entscheiden will, der hat Glück: Denn es gibt seit Jahren einen Mantel, den Stars und Sternchen im Herbst rauf und runter tragen – einen klassischen schwarzen Wollmantel.

Tipp: Da ihr diesen Herbstmantel perfekt die nächsten Jahre tragen könnt, ist es ratsam auf eine gute Qualität zu achten und nach Möglichkeit ein paar Euro mehr zu investieren.

Wollmantel

Ja, auch 2023 ist dieser Herbstmantel der perfekte Begleiter für unseren Alltag sowie bei festlicheren Angelegenheiten. Der Wandelbarkeit des Wollmantels sei Dank. Ob mit Taillengürtel, in einer klassischen oder knalligen Farbe, figurnah oder oversized – sucht euch euren Favoriten heraus und fühlt euch gigantisch gut. Dieser perfekte Herbstmantel setzt euch garantiert keine Grenzen.

Tipp: Wie wäre es im Herbst 2023 mit Karos?!

Steppmantel

Steppjacken sind schön und gut. Aber den absoluten Trend-Faktor setzt ihr mit einem Steppmantel. Dabei kommt es nicht darauf an, ob er euch bis zur Wade oder bis zum Knöchel reicht – die Hauptsache ist, dass ihr ihn überhaupt tragt. Denn das Schöne an diesem perfekten Herbstmantel ist die Vielfalt, in der er getragen wird. In dunklen, gedeckten Farben, hell und vielleicht sogar leuchtend, Rautenmuster und wellenförmig – ihr habt die Wahl. Besonders angesagt ist natürlich auch hier eine Oversized-Passform.

Tipp: Um ein wenig mehr Silhouette in euren Steppmantel-Look zu bekommen, lohnt es sich, auf Modelle mit einem Taillengürtel zu setzen.

Trenchcoat

Im Herbst 2023 setzen wir einmal mehr auf einen stylischen Trenchcoat. Warum er der perfekte Herbstmantel ist? Weil ihr ihn so vielfältig kombinieren könnt, wie die Blätter der Bäume bunt sind. Zum Businesslook funktioniert der Trench wie üblich hervorragend, aber auch zu lässigen Streetstyles mit ausgestellten Jeans oder Stoffhosen lässt er sich eins a kombinieren.

Der Trenchcoat ist ein weiterer Klassiker in unserer Liste der perfekten Herbstmäntel. Ebenso wie der schwarze Wollmantel ein Alleskönner ist, könnt ihr auch den richtigen Trenchcoat nahezu ein Leben lang tragen. Dafür müsst ihr nur auf die passende Qualität achten und auf einen Schnitt, der anpassungsfähig ist.

