von Linda Shllaku Diese drei Herbstmäntel geben jetzt den Ton an! Das Beste? Sie sind auch bei den Royals absolut im Trend.

Der Herbst ist da! Und mit ihm auch das perfekte Wetter für Mäntel. Die mega angesagten, aber auch gemütlichen Teile der Saison kommen in unterschiedlichen Ausführungen. Und auch die Royals schmeißen sich gerne in Herbst-Roben und folgen damit auch noch dem Trend.

1. Doppelreihige Wollmäntel

Er ist nie aus der Mode geraten, superschick und lässt sich zu jedem Anlass hervorragend kombinieren: der doppelreihige Wollmantel! Kein Wunder, dass auch die Princess of Wales, Catherine, Fan der geradlinigen und zeitlosen Ästhetik ist.

Die Prinzessin von Wales dankt Einsatzkräften am 22. September 2022 in Windsor, England. © Karwai Tang / Getty Images

Mit ihrem schwarzen Mantel von Dolce & Gabbana, den sie 2022 beim Besuch in Windsor Guidhall nach dem Tod von Königin Elizabeth II. trägt, begeht sie damit auch noch eine Wiederholungstat. Bereits im April 2021 bedeckt der Mantel in der Luftkadettenbasis in East Ham, London, ihre Schultern.

Eine Hommage an Prinzessin Diana?

Auch Prinzessin Diana setzt bei der Kranzniederlegung am Arc de Triomphe 1988 in Paris auf den Klassiker mit goldenen Knöpfen.

Prinzessin Diana am 11. November 1988 am Arc de Triomphe in Paris. © Princess Diana Archive / Getty Images

Wie trägt man den Trend?

Der Zweireiher ist im Herbst ein absolutes Must-have und passt vor allem zu jedem Körpertyp. Auf große Revers, Taschen und Knöpfe sollten zierliche Personen allerdings verzichten. Größere Personen können gerne auch zu ausladenden Modellen mit scharfen Schnitten greifen. Lässig gestylt zur Jeans oder mit einer blickdichten Strumpfhose zum Kleid: Diese Jacke ist ein richtig royaler Herbst-Allrounder.

2. Mäntel in Knallfarben

Wenn der Herbst doch wieder einmal mit einem Schauer um die Ecke kommt, darf es gerne ein bisschen Farbe sein! Gute-Laune-Mäntel in knalligen Farbtönen sind da das Mittel der Wahl! Stichwort: "Dopamine Dressing". Also, bunte Kleidung, die jede Menge Glückshormone ausschüttet. Das Geheimnis kennt auch Máxima, Königin der Niederlande.

Königin Máxima aus den Niederlanden am Wissenschaftspark Lindholmen am 10. Oktober 2022. © Patrick van Katwijk / Getty Images

Die Royal-Lady liebt den Trend, der derzeit bei großen Modehäusern wie Valentino oder Versace zu sehen ist. Das Motto lautet: Farbe! Gerne viel und gerne monochrom. Genau das Richtige für die niederländische Königin, die für ihren bunten Stil bekannt ist. Den kräftigen, magentafarbenen Mantel kombiniert sie zu Bonbon-Pink und sattem Lila und bleibt damit in der Farbfamilie.

Wie trägt man den Trend?

Trendbewusst kann man hier gerne zur Lieblingsfarbe greifen. Und das auch im All-Over-Look! Wer sich nicht an so viel Farbe traut, hält sein Outfit in neutralen Tönen. Vor allem eine Basis in grauen Nuancen passt zu jedem Mantel!

3. Skandinavische Mäntel

Sie sind der Inbegriff von Minimalismus und cleanem Design. Hier wird auf Ablenkung und Verzierungen wie glitzernde Knöpfe verzichtet. Das reduzierte Design kommt an – nicht nur in Skandinavien, sondern auch auf Instagram, wo Influencer:innen in langen einfarbigen Mänteln posieren.

Kronprinzessin Victoria von Schweden am 29. März 2022 in Norrtalje. © Michael Campanella / Getty Images

Auch die Prinzessin von Schweden, Victoria, findet ihren femininen, edlen aber klassischen Stil in den skandinavischen Mänteln wieder. Ihr beigefarbenes Modell stammt vom schwedischen Label „Toteme“. Wenig verwunderlich, denn auch fern ab vom Mantel versucht Prinzessin Victoria, schwedische Labels zu unterstützen.

Wie trägt man den Trend?

Das schlichte Design ermöglicht viele schöne Kombinationsmöglichkeiten. Prinzessin Victoria hat den skandinavischen Look mit einem komplett schwarzen Outfit zum Mantel perfektioniert. Tatsächlich bietet der nordische Mantel-Trend allerdings auch die Chance, Farbe zu bekennen! Vom Rock, über Pulli bis hin zum Kleid: Alles ist erlaubt.