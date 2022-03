Herzogin Catherine : Die versteckten Botschaften hinter ihren Karibik-Looks

Nun war es wieder soweit: Herzogin Catherine und Prinz William haben nach langer Pause erneut eine weite Reise angetreten. Das royale Paar reiste aufgrund des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen nach Belize, Jamaika und auf die Bahamas. Wir haben dabei einen genaueren Blick auf Kates Looks geworfen, die uns nicht nur optisch überzeugten, sondern auch mit Hintergrund-Messages beeindruckten.

Nach langer Zeit stand für Herzogin Catherine, 40, und Prinz William, 39, wieder eine weite Reise an. In der Karibik traten sie acht Tage in Folge auf und beeindruckten Royal-Fans in mehreren Hinsichten: Nicht nur der Anlass, das Platin-Jubiläum der Queen, war ein ganz besonderer, sondern auch die Looks, die Kate trug. Hinter ihnen versteckten sich nämlich einige Botschaften. Wir erzählen euch genauer, welche Bedeutungen die Outfits der royalen Brünette bei dem Besuch der Premierminister:innen und verschiedenen Organisationen hatten...

1. Kate trägt Landesfarben

Für Herzogin Catherine gehört es zum guten Ton, dass sie sich während ihrer Reise an die Nationalfarben des jeweiligen Landes optisch anpasst. So wählte sie zum Besuch auf den Bahamas ein türkisfarbenes Emilia-Wickstead-Kleid mit auffälligem Kragen, in Jamaika setzte sie auf ein Roksanda-Kleid in Gelb sowie auf ein Emilia-Wickstead-Kleid in Grün. HERZOGIN-CATHERINE-BAHAMAS-TEASER

2. Sie trägt einen Querschnitt ihrer Garderobe

Bei kaum einer anderen Reise haben wir an Kate eine so breite Vielfalt an Looks gesehen: Da gab es den supersportlichen Auftritt, bei dem sich die Dreifach-Mama in Cargo-Jeans von G-Star und weißem T-Shirt von John Lewis gezeigt hat. Auch in Wanderschuhen haben wir die Herzogin von Cambridge zu Gesicht bekommen. Auf der anderen Seite gab es während der Reise auch Looks, die einem wortwörtlich den Atem verschlagen haben – so glamourös waren sie. Allem voran verzauberte Kate in einem pink-schimmernden Vampire's-Wife-Kleid sowie einer Jenny-Packham-Robe aus grünem Tüll. Dazwischen bekamen wir die Frau von Prinz William unter anderem in einem weißen Business-Power-Suit von Alexander McQueen und einem sommerlichen Blumen-Kleid von Tory Burch zu sehen.

8 Tage Karibik sind vorbei Herzogin Catherines modische Highlights 1 von 40 Zurück Weiter Zurück Weiter Verabschiedung in einem Hingucker-Kleid Für Herzogin Catherine und Prinz William sind acht Tage Karibik vorbei. Das royale Paar zeigt sich zur Verabschiedung noch einmal von ihrer glamourösen Seite. Während William im dunkelblauen Anzug eine gute Figur macht, wählt Kate ein Kleid von Alessandra Rich mit vielen Details: ob Schleife, Taillengürtel, Schößchen, Knopfleiste oder Puffärmel – hier gibt es viel zu sehen. Mehr

3. Sie zollt nicht nur mit Schmuck der Queen Tribut

Für Herzogin Catherine und Prinz William ist es eine Reise, die sie anlässlich des Platin-Jubiläums der Queen begingen. Kein Wunder also, dass Kate mit Kleidern und Schmuckstücken an das britische Königsoberhaupt erinnerte. Vor allem beim Dinner mit dem Gouverneur von Jamaica trug Herzogin Catherine Smaragd-Schmuck, der aus dem Besitz der Queen stammt. Orden, auf denen sogar ein Bild der 94-Jährigen abgebildet ist, zierten ihre Hüfte.

© Samir Hussein / Getty Images

© Samir Hussein / Getty Images

Zur Eröffnungsparade für die Offiziersanwärter aus der gesamten Karibik hingegen, erinnerte Kate mit einem weißen Spitzenkleid von Alexander McQueen an die Queen. Die 95-Jährige trug ein ganz ähnliches Modell im Februar 1954 zu einer Gartenparty in Sydney.

© Keystone/Hulton Archive / Getty Images

© Karwai Tang / Getty Images

4. Löst dieses Kleid Erinnerungen an ihre Hochzeit aus?

Das weiße Spitzen-Kleid von Alexander McQueen lässt sich auch mit einem anderen Kleid vergleichen, welches für Kate bis heute eine ganz besondere Bedeutung haben dürfte: ihrem Hochzeitskleid. Denn das stammt nicht nur von demselben Label, es zeichnet sich auch durch weiße Spitze aus. Auch, dass ihr Mann während der Parade eine Uniform trug, dürfte Kate an den emotionalen Moment erinnern, als sie am 29. April 2011 vor einem Millionen-Publikum ihrem William das Ja-Wort gab.

© Anwar Hussein / Getty Images

5. Sie lässt ihre Kleider umschneidern

Nicht alle Kleider, die auf den Laufstegen der Designer:innen präsentiert werden, sind für eine Herzogin geeignet. Deswegen lässt sich Catherine einige Teile einfach umschneidern. So auch das lebhafte Vintage-Kleid von Willow Hilson, welches sie während des Jamaika-Aufenthalts trug. Das Kleid mit Carree-Ausschnitt besticht vor allem durch sein buntes Muster. In seiner ursprünglichen Form hat das Kleid lediglich Spaghetti-Träger – die sind allerdings etwas zu freizügig für eine Royal. Deswegen ließ Kate an das Kleid breitere Träger annähen.

© Karwai Tang / Getty Images

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf gala.de.