In ihrem goldfarbenen Kleid steht Herzogin Catherine im Mittelpunkt der Bond-Premiere. Hat sie sich diesen Look irgendwo abgeschaut?

Auch wenn es bei der Premiere des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu Sterben" um die Schauspieler:innen geht, so sind am Abend des 28. September 2021 alle Augen auf Herzogin Catherine, 39, und Prinz William, 39, gerichtet. Der Grund: Kates Outfit.

Herzogin Catherine: Golden Glamour

Für die Filmpremiere in der Royal Albert Hall wählt Herzogin Catherine eine golden schimmernde Robe ihrer Lieblingsdesignerin Jenny Peckham. Eine Maßanfertigung, die es so nicht zu kaufen gibt. Das britische Traditionskaufhaus "Harrods" bietet allerdings ein ähnliches Modell der Designerin für schlappe 3.000 Euro an ... Das Premieren-Kleid von Kate ist von oben bis unten mit golden schimmernden Pailletten übersät, die Schulterpolster geben dem Look einen besonders glamourösen Touch. Am V-Ausschnitt laufen feine Raffungen zusammen und beim Gehen weht das Cape des Kleides sanft hinter der Herzogin her. Ein Bild, bei dem jedes Bond-Girl alt aussieht ...

Hommage an Lady Diana

Der Besuch von Catherine und William ist nicht der erste royale Besuch bei den Filmpremieren der Bond-Blockbuster in England. Auch Prinzessin Diana, †, besuchte ihrerzeit derlei Event. 1985 trug sie ein Kleid, das dem von Kate ein wenig ähnelt. Zumindest, wenn es um den Schnitt geht. Bei der Premiere von "Im Angesicht des Todes" in London trug Diana ein silberfarbenes Kleid des Designers Bruce Oldfield. Auch bei ihr sorgten Schulterpolster, ein taillierter Schnitt und ein tiefer V-Ausschnitt für einen atemberaubenden Glamour-Look.

Genau wie Herzogin Catherine wählte Diana ihre Schuhe passend zu ihrem Kleid aus. Sie trug damals silberfarbene Pumps, Kate trifft für ihren großen Auftritt eine ähnliche Wahl: spitz zulaufende Lederpumps in Gold von Aquazurra. An den Seiten der Schuhe sind kleine Verschnörkelungen zu sehen. Diesen Look wird man so schnell nicht mehr vergessen.

