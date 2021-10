Herzogin Meghan Schaut sie sich ihre Looks bei Victoria Beckham ab?

Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York.

Schaut sie sich ihre Looks bei Victoria Beckham ab?

Für ihre New-York-Reise ließ sich Meghan Markle für ihre Outfits von ihrer Freundin und Designerin Victoria Beckham inspirieren. Den Beweis liefern diese Fotos!

Wenn es um die perfekten Looks, inspirierende Stylings und ein Händchen für das gewisse Extra geht, dann legen Royals wie Meghan, Kate oder Letizia die Messlatte ziemlich hoch. Aber sind wirklich sie diejenigen mit Modegespür und Know How – oder lassen sie sich vielleicht von anderen inspirieren?

Meghan Markle: Sind ihre New-York-Looks geklaut?

Schaut man sich die Outfits von Herzogin Meghan, 40, einmal ganz genau an, dann fallen Ähnlichkeiten zum Stil einer gewissen Person auf. Und zwar zu Victoria Beckham, 47. Die beiden Frauen sollen sich während Meghans Zeit in England angefreundet haben. Seit der Hochzeit 2018 soll sich die Freundschaft intensiviert haben. Und von wem lässt man sich lieber inspirieren als von einer guten Freundin?

Auf ihrer New-York-Reise trägt Herzogin Meghan am ersten Tag einen dunklen Rollkragenpullover mit weiter Hose, Pumps und einem Wollmantel. Ihre Haare hat sie zum strengen Dutt gebunden. Kommt Ihnen bekannt vor? Uns auch. Victoria Beckham trug Outfits wie diese nicht nur einmal. Unter anderem 2018 in den Straßen von New York – natürlich mit ihrer ikonischen Sonnenbrille.

Meghan Markle, Prinz Harry und Victoria Beckham. © Getty Images

Noch am selben Tag wechselt Meghan ihr Outfit und tauscht die dunkle Hose gegen einen Midirock. Dazu kombiniert die Herzogin einen cremefarbenen Mantel von Max Mara, den sie lässig über dem Arm trägt. So trägt auch Ex-Spice-Girl Victoria Beckham ihren Mantel. 2018 trägt sie einen ganz ähnlichen Look in Schwarz mit einem hellen Teddy-Mantel über dem Arm. Die zwei sehen sich beinahe zum Verwechseln ähnlich.

Meghan Markle, Prinz Harry und Victoria Beckham © Getty Images

Auch, wenn es um Farben geht, scheint sich Meghan von ihrer Freundin Victoria inspirieren zu lassen. Während ihrer Reise trägt die zweifache Mutter ein rosa-rotes Ensemble aus Kaschmir-Jacke und weiter Hose. Auf dieselbe Farbkombi setzte Victoria Beckham bereits 2017 während der Pariser Fashion Week. Sie kombinierte einen roten Pullover mit einem pinkfarbenen Midirock. Auch Stiefel und Tasche waren perfekt auf das Outfit abgestimmt.

Victoria Beckham und Meghan Markle. © Getty Images

Diese drei Anlässe sind allerdings nicht die einzigen, an denen die Looks von Herzogin Meghan, denen von Victoria Beckham zum Verwechseln ähnlich sind. Kein Wunder, schließlich hat Victoria Beckham seit 2008 ihr eigenes Modelabel. Davor wurde sie lange für ihren Kleidungsstil belächelt – heute schauen sich Royals und Hollywood-Größen ihre Looks ab.

Verwendete Quellen: instagram.com, gettyimages.com.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei gala.de.