Kosmische Kleiderwahl Laut Sternzeichen passt dieses Designerkleid perfekt zu dir

Unser Sternzeichen hat nicht nur Einfluss auf unser Wesen und unsere Charakterzüge, sondern auch auf unseren Geschmack. Das betrifft natürlich auch die Kleiderwahl. Welches Designerkleid laut Tierkreiszeichen am besten zu dir passt, liest du hier.

Wassermann 21.1 - 19.2

Wassermänner sind Freigeister. Sie sind exzentrisch, intelligent und lieben das Abenteuer und ihre Freiheit. Für schillernde Persönlichkeiten wie den Wassermann kommt ein langweiliges Kleid gar nicht erst infrage. Du liebst geometrische Muster, exzentrische Schnitte, wallende Stoffe. In einem ausgefallenen Maxi-Kleid würdest du toll aussehen.

Zuhair Murad Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Thierry Chesnot

Fische 20.2 - 20.3

Fische sind die Träumer unter den Tierkreiszeichen. Sie lieben es in Gedanken abzuschweifen und alle Töne, die das Meer zu bieten hat, am eigenen Leib zu tragen. Etwas Leichtes mit verspieltem Touch ist genau das Richtige. Wie wäre es mit einem ausgestellten Modell in Türkis?

Alexis Mabille Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Thierry Chesno / Getty Images

Widder 21.3. - 20.4

Der typische Widder gilt als selbstbewusst, abenteuerlustig und unabhängig. Energie, Coolness und Tatendrang zeichnen ihn aus. Du weißt nie, wo dich ein Tag so hinführt und daher müssen du und auch dein Kleid für alle Eventualitäten gewappnet sein. Am besten ist dein Outfit also edgy und funktional. Zu dir passt ein trendiges Bikerdress.

Alexandre Vauthier Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Thierry Chesnot / Getty Images

Stier 21.4 - 20.5

Stiere gelten als bodenständige und praktische Menschen. Sie lieben ihre Routinen und sind normalerweise gelassen und nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Trotzdem sieht der Stier auch gerne mal rot, wenn man ihn auf die Palme bringt. Rot ist daher schonmal eher nicht deine Farbe. Was hingegen gut zu Stier-Frauen passt sind sanfte Farben, geometrische Muster und klare Linien.

Giorgio Armani Prive Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Zwillinge 21.5 - 21.6

Kommunikativ, wissbegierig und immer nah dran am Geschehen, das ist typisch für das Sternzeichen Zwillinge. Das bedeutet, dass du auch in Sachen Mode immer ganz vorne mit dabei bist. Dein Verstand ist jedoch immer mit dabei. Klare Formen und Details gehören zu deinem Style.

Giambattista Valli Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Krebs 22.6 - 20.7

Krebse haben einen ausgeprägten Mutter-Instinkt, sind sehr gefühlvoll und besitzen eine lebendige Fantasie. Du bringst gerne dein Inneres mit deiner Kleiderwahl zum Ausdruck. Daher ist es schwierig, dir einen bestimmten Style vorzuschreiben. Zu deiner gefühlvollen Art passen romantische Designs, Spitze, Rüschen und Puffärmel.

Giambattista Valli Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Löwe 23.7. - 23.8

Löwen sind richtige Party-Animals und lieben die Aufmerksamkeit. Daher passt ein Kleid, in dem du alle Blicke auf dich ziehst, am besten zu dir. Du hast gar kein Problem damit im Mittelpunkt zu stehen. Ob Mini-Kleid, Glitzer all over, Federn oder ausgefallene Cut-Outs: Alles "nicht langweilige" ist genau dein Ding.

Celia Kritharioti Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Kristy Sparow / Getty Images

Jungfrau 24.8 - 23.9

Jungfrauen haben einen Hang zum Perfektionismus und stellen sehr hohe Anforderungen an sich selbst – das gilt auf für deinen Kleiderschrank. Ein Kleid muss dir zu 100 Prozent zusagen, sonst würdest du es nicht tragen, richtig? Dir gefallen perfekt durchdachte und aufwendige Designs. Vielleicht eine schlichte Farbe, die auf aufwendige Verzierungen trifft?

Elie Saab Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Waage 24.9 - 23.10

Menschen mit dem Sternzeichen Waage sind ausgeglichen, unterhaltsam und haben meist viele Interessen. Du bist gerne unter Menschen, kannst aber auch Zeit alleine mit einem guten Buch verbringen. Dir steht ein klassischer Look, der sowohl Eleganz als auch Raffinesse mitbringt. Wie wäre es mit einem flowy Maxikleid in einer schlichten Farbe und fließenden Ärmeln?

Fendi Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Skorpion 24.10 - 22.11

Skorpione sind sehr eigensinnig und unergründlich. Sie können es nicht leiden, wenn man ihnen etwas vorschreibt. Das gilt auch für die Wahl deines Kleides. Du weißt, was dir gefällt und was dir steht und hast deinen eigenen Kopf. Ausgefallene Designs und Kleider mit Mustern sind genau deins.

Gaurav Gupta Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Thierry Chesnot / Getty Images

Schütze 23.11 - 21.12

Das Feuerzeichen ist quirlig, voller Lebensfreude und Energie. Du bist frech, kommunikativ und machst immer mindestens zwei Dinge gleichzeitig. Zu dir passt DIE Signalfarbe schlechthin: Rot! Kommen dann noch verspielte Cut-outs hinzu, bist du definitiv der Mittelpunkt des Geschehens.

Valentino Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Pascal Le Segretain / Getty Images

Steinbock 22.12. - 20.1

Menschen mit dem Sternzeichen Steinbock sind puristisch veranlagt und lieben hochwertige und gleichzeitig minimalistische Styles. Dein Kleid sollte in einem schlichten Design à la Maison Sara Chraibi gehalten sein – gerne in Schwarz, Weiß oder Dunkelblau. Kleine Details wie Schleifen oder ein Kragen am Kleid könnten dich ein wenig aus der Komfortzone herauslocken.

Maison Sara Chraibi Frühjahrs-/Sommerkollektion 2023 © Francois Durand / Getty Images