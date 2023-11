Brauner Blazer oder lieber doch das schwarze Kleid? Ein Blick in die Sterne genügt! Denn jedes Tierkreiszeichen fühlt sich in bestimmten Farben und Silhouetten besonders aufgehoben.

Neben viel Besinnlichkeit und der Vorfreude auf die Weihnachtsfeiertage — erholsam mit der Familie, den Freunden oder auf der Weihnachtsfeier mit Kolleg:innen, herrscht meist auch der große Stress vor. Was schenke ich bloß meinen Lieben? Wie dekoriere ich die eigenen vier Wände? Was fehlt mir noch für den großen Schmaus und den Nachtisch danach? Gefolgt von der Frage aller Fragen: Was ziehe ich überhaupt an? Für letztere gibt es eine einfache Antwort. Denn manchmal genügt ein einfacher Blick in die Sterne, um diese Frage zu beantworten.

Widder: 21.03. - 20.04.

Als offenherzige, selbstsichere und leidenschaftliche Wesen gehört ihnen praktisch der gesamte Festsaal! Seine volle Power kann der Widder dabei in knallige Looks, aber auch in edle und aufregende Stoffe verpacken. Wie wäre es mit einem Samt-Blazer in anmutigem Lila oder einer weißen Seidenbluse mit tannengrünen Fransen?

Stier: 21.04. - 20.05.

Loyalität und Zuverlässigkeit steht bei ihnen auf dem Programm. Stiere sind die gemütliche Schulter, an die man sich gerne anlehnt. Dementsprechend fällt auch der Weihnachtslook tendenziell eher bequemer aus. Eine lässige Jeans trifft auf eine feine Bluse in erdigen Tönen. Accessoires wie kleine Ohrstecker, ein Gürtel mit Gold- oder Silberschnalle verleihen dem Casual-Chic noch mehr Eleganz. Der ideale Look, auf den sich zwischen allerlei Turbulenz auch der Stier verlassen kann.

Zwillinge: 21.05. - 21.06.

Als Zeichen der Luft beherrschen sie die Kommunikation aus dem Effeff. Aufgeweckt und fröhlich bringen sie im Dialog mit anderen jedoch auch gerne ihre Tiefsinnigkeit zum Ausdruck. Die Balance hält bei Zwillingen deshalb eine Anzug-Kombination aus gerade geschnittener Hose und (optional: übergroßer) lockerer Anzug-Jacke.

Krebs: 22.06. – 22.07.

Sie gehören zu den emotionalsten Sternzeichen und bringen gerne ihre gefühlsbetonte Art zum Ausdruck. Mit einem ausgeprägten Sinn für Freunde und Familie lässt sich auch der Feiertagslook für Krebse beschreiben. Krebse dürfen zum Weihnachtsfest gerne beständig zu Strick-Pieces greifen. Doch nicht nur der Lieblingspullover lässt sich mit schwarzer Paperbag-Hose grandios inszenieren — auch zweiteilige Sets aus harmonierendem Top und Rock komplettieren den Look.

Löwe: 23.07. – 23.08.

Der Löwe hat seine voluminöse Mähne, aber auch das Sternzeichen kann sich während der Festtage einem auffallenden Trick bedienen. Der mutige, selbstbewusste und extrovertierte Löwe legt in Sachen Outfits gerne eine Schippe darauf! Kunterbunte Pailletten treffen bei ihm auf eine passgenaue und körperbetonende Silhouette. Empfehlung: enge, glitzernde Kleider. Der Wow-Auftritt ist damit gesichert.

Jungfrau: 24.08. – 23.09.

Verständnis und Respekt stehen bei Jungfrauen an der Tagesordnung. Mit ihrem Sinn für Ordnung und Strukturen gestalten sie auch ihre Looks. Alles wirkt perfekt kombiniert und durchdacht. Klassische Bouclé-Blazer werden gerne mit Rock zum fertigen Kostüm vereint. Eine klassische Perlenkette und eine Strumpfhose vervollständigen den Look. Horoskop-Beauty-Tipp: dazu roten Lippenstift!

Waage: 24.09. – 23.10.

Sie lieben alles, was schön ist, alles was funkelt und was glitzert! Als Fashion-Polizei weiß die Waage ganz genau, was sie während der Feiertage trägt. Meist hat sie bereits Monate im Voraus ein Outfit zurechtgelegt. Doch auch das von der Venus beherrschte Sternzeichen kommt im Vorbereitungstrubel an seine Grenzen, fragt sich: Was ziehe ich an? Das Stichwort lautet dabei "Volumen". Sei es ein ausgestellter Rock in A-Linie oder angesagte Puffärmel an einer Bluse, die Waage kann (nicht nur) während der Feiertage gerne wagen.

Skorpion: 24.10. – 22.11.

Mystisch, scharfsinnig und geheimnisvoll sind Skorpione auf den ersten Blick nicht immer einfach zu greifen. Kein Wunder, lassen sie nur einen bestimmten Kreis an ihren emotionalen Kern ran. Während für den großen Gefühlsausbruch dann am Weihnachtstisch viel Zeit ist, nimmt sich der Skorpion farbtechnisch erst einmal zurück. Die Farbe Schwarz als auch scharfe Schnitte stellen die ideale Wahl dar. Wie wäre es mit einem Jumpsuit, der eine definierte Schulterpartie besitzt?

Schütze: 23.11. – 21.12.

Hier geht es an Cognac, Beige und Braun-Töne, schließlich betonen die erdigen Nuancen das warme Gemüt des Schützen geradezu ideal. Im Gesamtbild macht das Tierkreiszeichen mit einem Rock in Midi-Länge, einer weißen Bluse und einem Cardigan mit Knopfleiste nichts falsch. Die wohlwollende Art wird mit einer ebenfalls braunen Strumpfhose untermalt.

Steinbock: 22.12. – 20.01.

Muss es immer ausgefallen sein? Der strebsame und disziplinierte Steinbock hält meist nicht viel von viel Prunk an seiner Kleidung. Selbstbewusst greift er gerne zum Cocktailkleid, dass er bereits mehrfach getragen hat. Damit macht er für sich alles richtig! Zuletzt kleidet das kleine Schwarze einen elegant ein und macht den Abend mit Freunden oder der Familie zum unkomplizierten, schönen Event.

Wassermann: 21.01. – 19.02.

Sie gelten vornehmlich als unentschlossen und wollen sich nicht festlegen. Mir ihrer charismatischen Art begeistern sie ihr Umfeld im Nu! Der einfache Schluss, der daraus gezogen wird? Der Wassermann kennt keine Verbote und kombiniert gerne auch einmal Kleidungsstücke miteinander, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, im Gesamtbild dann jedoch zum Wow-Look werden. Weißes Hemd mit Krawatte zum Glitzerkleid? Ugly-Christmas-Sweater zum Lamé-Rock? Genial!

Fische: 20.02. – 20.03.

Sie sind sanft und gutmütig und stecken voller Emotionen. Ihr emotionaler Facettenreichtum ist bei Fischen durch Muster super aufgehoben. Ein Blumenkleid betont ihre verspielte Seite genauso gut wie ein gepunkteter Pullover zum schwarzen Satinrock. Erlaubt ist in Sachen Muster, was gefällt!