Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Nützlicher Hack: So passt deine Hose perfekt.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

13. Februar 2023

Für die perfekte Passform! So funktioniert der nützliche Hosen-Hack

Manchmal ist es mit der perfekten Passform gar nicht so leicht! Ein Glück gibt es eine Vielzahl an nützlichen Hacks, die wirklich jede:r umsetzen kann. Wir starten in die neue Woche mit einem Trick, der sich ideal für zu große Hosen mit Hakenverschluss eignet und für den du lediglich eine große Sicherheitsnadel benötigst. Diese befestigst du an der Innenseite deines Hosenbundes, sodass nach außen hin nur die Nadel selbst zu sehen ist. Das war's schon! Nun kannst du mit der neuen Öse deine Hose verschließen. Dadurch, dass du die Nadel ganz individuell platzieren kannst, ist dieser Hack wirklich für jede:n geeignet.

Die Mode- und Beauty-News der letzten Woche verpasst?

Kein Problem, die Mode- und Beautynews von letzter Woche findest du hier.