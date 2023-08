von Saskia Papenthin Du bekommst vierbeinigen Familienzuwachs und willst bestens vorbereitet sein? Wir zeigen dir, was du unbedingt brauchst, wenn ein Hund bei dir einzieht.

Lange hast du darauf hingefiebert, jetzt ist es bald so weit: Ein neues Familienmitglied zieht in euren Haushalt ein. Wenn der kleine Racker kommt, soll natürlich alles vorbereitet sein. Zumindest die wichtigste Erstausstattung sollte bereits vorhanden sein. Was braucht so ein Tier jeden Tag, was ist zu beachten und was erleichtert ihm seinen Einzug in das neue Zuhause? Wir zeigen dir, welche essenziellen Dinge du bereits besorgt haben solltest, bevor dein Hund zu dir kommt.

Hunde-Autositz

Schon bei der Abholung benötigst du das erste wichtige Produkt für deinen Hund. Der Autositz stellt sicher, dass dein Vierbeiner einen verkehrssicheren Platz im Autohat. Die Autobox von Heldenwerk kann sowohl auf dem Vorder- als auch auf einem Rücksitz befestigt werden. Der Sitzanker ist besonders wichtig und sorgt für einen festen Stand auf dem Sitz, mit zwei Gurten wird die Box an der Lehne des Rücksitzes befestigt. Zusätzlich gibt es weitere Gurte für die Befestigung – zum Beispiel an der Kopfstütze des Vordersitzes.

Die insgesamt fünf Gurte sorgen für viel Sicherheit ebenso wie der rutschfeste Boden der Box. Das Sicherheitsklicksystem verhindert ungewolltes Öffnen der Box und der mitgelieferte Anschnallgurt ist längenverstellbar und schützt dein Tier auch bei starken Bremsungen. Die Box besteht aus sehr strapazierfähigen Materialien, die kratz-, reißfest und wasserdicht sind. Dadurch ist der Autositz nicht nur pflegeleicht, sondern auch widerstandsfähig. Es gibt zwei Netztaschen, die Stauraum für Kleinigkeiten bieten.

Faltbare Hundenäpfe

Praktisch sind besonders für unterwegs faltbare Näpfe. Ob im Park, im Restaurant oder am Autobahn-Rastplatz, ein faltbarer Napf ist schnell aufgebaut und befüllt. Dein Vierbeiner kann seinen Durst oder Hunger stillen und du den Napf danach wieder platzsparend verstauen. Die Näpfe sind aus strapazierfähigem Silikon und in mehreren Stufen ausklappbar, je nach Bedarf. Mit den Näpfen werden auch zwei transparente Deckel zum Verschließen geliefert, die gleichzeitig als Frisbee genutzt werden können.

Schleckmatte

Eine Hundeleckmatte ist eine Silikonmatte, die in Felder aufgeteilt ist und unterschiedliche Strukturen aufweist. Auf die Matte können Joghurt, Erdnussbutter, Thunfischcreme oder ähnliche Leckereien aufgetragen oder Nüsse in die Struktur geklemmt werden, die der Hund als Ablenkung oder zur Beruhigung herauslecken kann. Die Matte verfügt über Saugnäpfe auf der Rückseite, die das Verrutschen verhindern oder auch die senkrechte Anbringung ermöglichen. Auch um Überfressen des Hundes oder gar Ersticken zu verhindern, ist dieses Produkt hilfreich. Die Fresszeit des Hundes wird effektiv verlängert und die Verdauung des Tieres dadurch verbessert. Mit den zwei Matten werden ebenfalls eine Bürste zum Reinigen und ein Spatel zum Auftragen der Leckereien geliefert. Die Leckmatte kann einfach die Spülmaschine getan werden.

Hundeleine

Die Devon Hundeleine ist drei Meter lang, hat drei O-Ringe und zwei Karabiner. Die Verbindungskappen zwischen dem Tau und Ringen ist aus cognacfarbenem Echtleder. Das Tau ist besonders strapazierfähig, stabil, reißfest und leicht. Außerdem überzeugt sie dadurch, dass sie wetterfest, wasserbeständig und waschbar und in elf verschiedenen Farben verfügbar ist. Die Hundeleine kann in fünf verschiedenen Führlängen als Führleine oder Umhängeleine genutzt werden. Sie ist auch als Leine für zwei Hunde einsetzbar.

Smarter Wassernapf

Natürlich muss dein Hund auch zu Hause trinken. Nicht selten steht ein voller Trinknapf herum, die Menschen übersehen ihn, laufen dagegen und das Wasser schwappt über. Das ist ärgerlich für Mensch und Hund, der Vierbeiner hat weniger zu trinken und der Mensch muss den Boden wischen und hat gegebenenfalls nasse Socken. Die Unterseite des LumoLeaf Wassernapfes ist rutschfest und verhindert das Verschieben. Der Napf ist vielmehr ein Wasserspender. Die schwimmende Scheibe schützt das Wasser vor Verunreinigungen und spendet dem Hund nur Wasser, wenn dieser sie mit der Zunge berührt. Dieses System sorgt auch dafür, dass die Tiere langsamer trinken, so die Gefahr des Verschluckens geringer und er hat einen Antischlabbereffekt.

Anti-Schlingnapf

Der Antischlingnapf sorgt für eine verlangsamte Nahrungsaufnahme. Durch die geschwungene Labyrinthstruktur im Napf hat der Hund nicht nur mehr Spaß beim Fressen, sondern frisst auch deutlich langsamer. Dadurch neigt der Hund weniger zu Blähungen und Aufstoßen und verringert das Risiko des Überfressens und zur Fettleibigkeit. Der Napf ist für Trocken- und Nassfutter geeignet und ganz leicht zu reinigen und spülmaschinenfest. Der Napf hat auf der Unterseite vier Gummis, die das Rutschen des Napfes verhindern.

Hundegeschirr

Mit einem Geschirr verhinderst du das Ziehen am Hals, was bei einem Halsband häufig der Fall ist. Dieses Hundegeschirr von PolyPet ist leicht anzulegen und abzunehmen dank der praktischen Schnappverschlüsse; es muss nicht über den Kopf gezogen werden. Das Geschirr verfügt über zwei D-Metall-Ringe, einen hinten für Hunde, die schon an der Leine gehen können und einen weiteren vorne für Hunde, die noch lernen. Der vordere Ring sorgt dafür, dass sich der Hund nach dir umdreht, wenn er an der Leine zieht und so lernt. Der Stoff des Geschirrs ist weich, hochwertig und unbedenklich, das Futter zur Polsterung besteht aus einem atmungsaktiven Netzgewebe. Für die perfekte Passform lässt sich das Geschirr an vier Riemen verstellen. Zusätzlich verfügt es über einen gepolsterten Griff, um den Hund im Notfall zurückhalten zu können.

Hundebett

Dieses JoyElf Hundebett ist ein orthopädischer Hundekorb, bestehend aus Memory-Foam, der sich perfekt dem Körper deines Tieres anpasst. Das Polster bietet dem Hund Komfort und Wärme und ist dennoch atmungsaktiv. Die Unterseite ist mit Gummipartikeln versehen, die das Rutschen des Korbes verhindern. Der Bezug des Bettes ist durch einen Reißverschluss abnehm- und maschinenwaschbar.

Schnüffelmatte

Eine Schnüffelmatte ist ein Spielzeug, das dem Hund Freude bereitet und ihn gleichzeitig herausfordert. Die Matte besteht aus Fleecestreifen, die wie bei einem Flokatiteppich die Möglichkeit bieten, dass darin Dinge verschwinden. Die Herausforderung für den Hund besteht darin, Leckerlis zwischen den zwölf Zentimeter hohen Fleecestreifen zu finden. Er wird gefordert, weil er diese nicht auf den ersten Blick ausmachen kann, sondern erschnüffeln muss. Die Schnüffelarbeit beruhigt den Hund und lastet ihn körperlich und mental aus. Die 60 mal 60 Zentimeter große Matte ist schadstofffrei und kann in der Waschmaschine gewaschen werden.

