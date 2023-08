Ibiza: Fashion-Praktikantin Gina verrät, was den Style auf der Insel so besonders macht

My City, my Style

My City, my Style Auf Ibiza lautet das Fashion-Motto: Sehen und gesehen werden

Wir alle haben diese eine Stadt, die wir nicht nur lieben, sondern modisch sehr interessant finden. Für Mode- und Beauty-Praktikantin Gina-Maria ist es die spanische Insel Ibiza. Wie sie den Stil der Urlaubsinsel wahrnimmt könnt ihr hier lesen. Gina-Maria Wiemers

Ibiza, die Insel der Prominenten! Ob Profisportler:innen, internationale Influencer:innen oder Supermodels. Hier siehst du die ganz großen Stars! Neben der Highsociety, den wunderschönen Sonnenuntergängen und den zahlreichen Buchten mit kristallklarem Wasser, fällt eins auf – die Looks sind farbenfroh, schrill, luftig, aber können auch clean.

Ibiza-Vibes: Mustermix, we love you!

Das Outfit muss immer perfekt abgestimmt sein und das am besten Ton in Ton? Nicht, auf der Partyinsel der Schönen und Reichen. Denn hier wird das Wort Mustermix ganz großgeschrieben! Auch Influencerin Leonie Hanne zeigt mit ihrem Ibiza-Look, bestehend aus einem dunklem Shirt in Batik-Optik und einem langem wehendem Rock, dass eine Mischung aus verschieden Stoffelementen und Mustern der absolute Hingucker der Insel ist.

Accessoires Overload!

Im Gegensatz zu anderen Urlaubsorten gibt es hier auf Ibiza in Bezug auf Accessoires eine Regel: Nicht kleckern, sondern klotzen! Ob große Creolen, mehrere Armbänder, verschiedene Ketten oder vielleicht doch eine extravagante Sonnenbrille: Du denkst, es könnte zu viel sein? Nein, hier kannst du nichts falsch machen! Neben Statement setzten, ist Schmuck-Layering das Ding.

Ibiza kann auch clean

Du schlenderst über die Insel und siehst überall die wildesten und kreativsten Outfits des Jahres. Schrille und bunte Farbkombinationen sind aber nicht so deins? Kein Problem, denn auch Erdtöne sind Trend auf der spanischen Insel östlich des Festlandes. Ob flippig im Fransen-Look, schick im cremefarbenen Strick oder doch das helle eng anliegende Kleid tragen, so wie Chiara Ferragni? Alles ist erlaubt!

Short, Shorter, Jeans-Shorts!

Neben Kleidern, luftigen Stoffen und langen Röcken sind auch Shorts sehr beliebt auf der Partyinsel. Ob auf dem Ushuaia in der Crowd vor DJ Calvin Harris oder doch entspannt auf den zahlreichen Hippiemärkten der Stadt. Die Jeans-Short ist das It-Piece wenn es heißt sommerlich, aber cool! Wie einfach, lässig und cool man eine Jeans-Short stylen kann, zeigt Moderatorin Sarah Richmond in ihrem Jeans-in-Jeans-Urlaubslook auf Instagram.