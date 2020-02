Independent Spirit Awards: Jennifer Lopez strahlt in glamourösem Zweiteiler

Vor einer Woche begeisterte sie noch als Sängerin in der Halbzeit-Show des Super Bowls. Bei der Verleihung der Independent Spirit Awards am Samstagabend in Santa Monica hingegen präsentierte sich Jennifer Lopez (50) wieder als Schauspielerin: JLo war für ihre Rolle im Film "Hustlers" als beste Nebendarstellerin nominiert. Zu diesem Anlass hatte sie sich besonders in Schale geworfen: Die 50-Jährige zeigte ihren Traumkörper in einem glamourösen Zweiteiler, bestehend aus einem eleganten silbernen Glitzer-Pullover von Valentino mit Rollkragen und einem ausladenden lilafarbenen Rock von Jimmy Choo, der bis zum Boden reichte. Ein silberner Gürtel im Metallic-Look zierte ihre schmale Taille.

Der Rollkragenpullover war als Highlight des Outfits aufwändig mit Perlen und Pailletten bestickt. Die Fingernägel hatte sich Lopez rot lackiert. Eine funkelnde, mit Strasssteinen besetzte Clutch in Lila, große silberne Ohrringe sowie Ringe an den Fingern unterstrichen den Glamour-Look. Beim Make-up setzte die Sängerin und Schauspielerin auf Mascara und Lidschatten in Silber- und Lilatönen. Etwas Rouge und nudefarbener Lipgloss betonten Wangen und Lippen. Ihren blonden Long Bob trug JLo glatt und offen zu einem Mittelscheitel frisiert.