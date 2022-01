Januar-Outfits Das sind die drei Looks, die wir diesen Monat lieben

Elise Rozay und Anja Balovneva in Brauntönen, Street-Style in Köln

von Anna von Falkenburg

Neues Jahr, neues ich! Im Januar ist es an der Zeit, mal etwas anderes auszuprobieren, Neues zu wagen und sich an kommende Trends in der Fashion- Pipeline heranzutasten. Modeliebhaberin Anna zeigt uns ihre drei Lieblingslooks in diesem Monat.

Das neue Jahr hat endlich begonnen und die ersten Trends zeichnen sich bereits am Mode-Himmel ab. Während die ein oder anderen Neujahrsvorsätzen nachgehen, wird es höchste Zeit, einen Blick auf das Moderadar zu werfen. Welchen Trend macht man mit und welchen setzt man doch lieber was? Ich habe, zumindest für den Januar, meine drei Favoriten schon gefunden.

Leather on leather

Ledermäntel waren bereits im vergangenen Jahr ein großer Trend. Doch jetzt treiben wir den Look weiter auf die Spitze und kombinieren den oversized Mantel in Lederoptik zu einer farblich passenden Hose desselben Materials. Und wer sagt, dass vegane Ledermäntel immer schwarz oder braun sein müssen? Ich bin hier ein großer Fan von dunklen Grüntönen. Sie machen den Look interessanter und lassen sich auch im Frühling zu wärmeren Farben super kombinieren. Wie wäre es also mit einem rosafarbenen Pullover unter dem dunkelgrünen Mantel?

Nach bunt kommt braun

Während wir im Sommer 2021 auf knallig bunte Farben setzten, kündigten sich Brauntöne bereits Ende des Jahres als großen Trend an. Wie wir die Farbe im neuen Jahr kombinieren? Ganz einfach: mit noch mehr braun. Die Trendfarbe wird nicht nur Ruhe in dein Outfit bringen– nach all der glitzernden Festtags-Garderobe eine willkommene Abwechslung – Brauntöne werten dein Outfit gekonnt auf und lassen den Look direkt edler aussehen.

Fortsetzung des Shearling-Trends

Wir kennen und lieben sie alle: Die Shearling Jacke. Ob in zurückhaltenden Naturtönen oder bunteren Farben, Shearling Jacken begleiten uns den ganzen Winter über. Doch wie wir wissen, können die ersten Monate des neuen Jahres oft noch ein ganzes Stück kälter sein als der Winter, der schon hinter uns liegt. Wie wäre es also mit einer noch wärmeren und definitiv cooleren Variante einer Shearling Jacke? Her mit den Shearling Mänteln! Diese cozy Begleiter geben unseren Januar-Outfits das gewisse Etwas und halten uns dabei noch kuschelig warm.

