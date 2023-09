Jennifer Aniston: Drei Must-haves, die ihren Stil ausmachen

Jennifer Aniston steht seit Jahren im Rampenlicht und hat ihren eigenen Stil gefunden. Die 54-Jährige hat ein Faible für komplett schwarze Looks, die immer unterschiedlich gestylt sind. Welche drei Pieces auch in deinem Kleiderschrank nicht fehlen sollten, verraten wir dir hier. Felina Wellner

Jennifer Aniston, 54, wurde als "Rachel" in der Kultserie "Friends" berühmt. Seither ist die Schauspielerin aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Auch modisch hat sie ihren Stil gefunden, beweist: Es muss nicht viel Farbe sein und braucht kein Bling Bling, damit aufregende Looks entstehen. Ein perfektes Vorbild also, wenn du auf der Suche nach wandelbaren Basic-Teilen für deine Capsule Wardrobe bist.

Der Style von Jennifer Aniston

Das kleine Schwarze gehört seit Jahrzehnten zur Red-Carpet-Uniform von Jennifer Aniston. Und auch abseits des roten Teppichs scheint sie sich in dunklen Tönen am wohlsten zu fühlen. Das Besondere dabei – der Sitcom-Liebling schafft es, die immer gleiche Farbauswahl nicht langweilig werden zu lassen. Mit ihren eleganten Looks wird sie jedes Mal zum Hingucker. Diese drei Teile dürfen dabei nicht fehlen:

1. Schwarzes Minikleid

Die Kleiderwahl von Jennifer Aniston ist das beste Beispiel dafür, wie vielseitig ein schwarzes Kleid sein kann. Ob mit sexy V-Ausschnitt oder zugeknöpft, luftig geschnitten oder hauteng, mit Spaghettiträgern oder schulterfrei – die Schauspielerin greift auf ganz verschiedene Modelle zurück. In welcher Facette auch immer du dich am wohlsten fühlst, ein schwarzes Minidress zählt zu den absoluten Must-haves.

Das kleine Schwarze: Jennifer Aniston trägt eine One-Shoulder-Variante aus Leder. © Runway Manhattan / imago images

In den meisten Fällen lässt Jennifer Aniston die schwarzen Kleidchen zu edlen Red-Carpet-Looks werden. Hier kombiniert sie es mit eleganten Riemen-Heels. Doch ein solches Kleid lässt sich beispielsweise auch ideal mit schwarzen Lederboots kombinieren. Dazu ein Messy Bun und der Look wandelt sich zu einem unkomplizierten Streetstyle.

Alle lieben Rachel! Das ändert sich auch nicht, nachdem die Erfolgsserie 2004 nach zehn Staffeln endet. © Getty Images

Schon zu "Friends"-Zeiten brilliert Jennifer Aniston im schwarzen Minidress. Ein solches Basic-Kleid mit Spaghettiträgern ist besonders wandelbar.

2. Wide-Leg-Hose

Es müssen allerdings nicht immer Kleider sein, auch für Jennifer Aniston nicht. Weite Hosen weiß die Schauspielerin ebenfalls sehr elegant zu stylen. Kombiniert mit einem engen Oberteil und hohen Schuhen wirkt sie darin classy und modern.

Oben eng, unten weit – in dieser Kombination kreiert Jennifer Aniston einen harmonischen Look in Schwarz. © ZUMA Press / imago images

Und auch für dieses Piece gilt – die Styling-Varianten sind vielfältig. Kombiniert mit Sneaker und Crop Top bist du sportlich gekleidet. Trägst du einen tief ausgeschnittenen Body zu der weit geschnittenen Hose, entsteht ein sexy Look.

3. Figurbetonter Blazer

Dass Jennifer Aniston modetechnisch besonders auf Eleganz setzt, zeigte sich bereits bei den Looks zuvor. Ein weiteres Must-have deshalb: ein schwarzer Blazer. Im Gegensatz zum aktuellen Oversized-Trend, wählt Jennifer Aniston eher figurbetonte Schnitte.

Es müssen auf dem roten Teppich nicht immer Kleider sein! Jennifer Aniston trägt einen schwarzen Burberry-Hosenanzug. © imago images

Hier kombiniert Jennifer Aniston erneut einen All-Black-Look. Ganz klassisch trägt sie zu dem Blazer eine Anzugshose mit geradem Bein und ergänzt den Style mit edlen Details: auffälligem Goldschmuck und Clutch.

Ein kurzer Blazer zur Jeans: Jennifer Aniston kann auch lässig. © imago images

Es geht auch lässig: Jennifer Aniston kombiniert einen schwarzen, doppelreihigen Blazer mit Jeans und Rollkragen-Shirt. Eine Extraportion Coolness wird dem Look durch die auffällige Pilotenbrille verliehen. Auch ein schwarzer Blazer kann mehr als festlich und sollte in deiner Capsule Wardrobe nicht fehlen.

Brigitte