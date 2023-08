Jorts Die perfekte Alternative für alle, die keine kurzen Hosen mögen

von Linda Shllaku Kurze Hosen werden von Moderedakteurin Linda zwar geduldet, mehr aber auch nicht. Stattdessen greift sie zur längeren und stylischen Alternative, den sogenannten Jorts.

Sommer, Sonne — Hitzewallung, Schweiß und Tränen! Eine überspitzte Darstellung, die aber an besonders heißen Tagen für mich auch ein wenig der Realität entspricht. Ja, sobald der Sommer an die Tür klopft, ist es vorbei. Dem Winter-Blues, den man manchmal mit durch den Frühling schleppt (je nachdem, wie trist er ausfällt), wird ein Ende gesetzt. Aber auch den langen Hosen — dank steigender Temperatur-Skala. Zeit, die kurzen Klamotten herauszuholen.

Jorts: Die stylische Alternative zu kurzen Hosen

Im Hier und Jetzt kann ich es ja zugeben: Ich finde kurze Hosen beengend. Natürlich schenken sie einem viel Beinfreiheit, bedecken sie nur den Popo. Aber die super kurzen Modelle sind meist so eng geschnitten, dass sie jede Bewegung zum ungelenken Posen-Manöver machen: Beim Sitzen schneiden sie ein, beim Gehen zeigen sie manchmal mehr als einem lieb ist ... Und hier springe ich einmal für alle in die Bresche, die sich kaum trauen, es auszusprechen: Nicht jede:r trägt gerne kurze Hosen. Sei es aufgrund subjektiver Unzufriedenheiten, dem Schnitt der Modelle (Stichwort: sich berührende Oberschenkel, die nach einem kleinen Spaziergang in blutigen Innenseiten münden) oder dem schrillen 2000er-Look, bei dem Hüfthöhe auf Baggy-Schnitt trifft.

Lässige Kombination: Es muss nicht immer kompliziert sein

Die großen Designer:innen wie Givenchy oder Gucci als auch Prominente machen es 2023 vor. Von Hailey Bieber bis zu Gigi Hadid: Die lockeren Jorts (Jeans + Shorts) erleben ihr Hoch. Auch, dank der einfachen Kombinationsmöglichkeiten. Im simpelsten Fall bedeutet das: T-Shirt, Hose, mehr braucht es nicht. Klingt pragmatisch, sieht aber unglaublich stylisch aus. Weiße Jeans oder dunkle Waschung? Crop-Top oder Oversized-Shirt? Den modischen Visionen sind keine Grenzen gesetzt. Ein, zwei Accessoires dazu und der Look für einen Spaziergang oder den Bummel durch die Stadt ist komplett. Zu unaufgeregt? Der minimalistische Chic erinnert an den dezenten Stil der modebewussten Kopenhagenerinnen, aber durch die Lockerheit auch an die Nonchalance von Französinnen. Tipp: Da hier Basic mit Basic kombiniert wird, lohnt es, in hochwertige Kleidungsstücke zu investieren. Das ist nicht nur nachhaltiger, sondern führt dazu, dass man die Stücke auch langfristig tragen und mit neuen Trends kombinieren kann.

Hailey Bieber © Gotham / Getty Images

Die elegante Kombination für den Abend

So praktisch die kurze Hose ist, so glamourös kann sie sein — auch für den Abend. Wer sagt, dass klassische Eleganz immer gewinnt? Richtig, es gibt kein Gesetz, das vorschreibt: An der Bar trage ich das kleine Schwarze oder eine schwarze Hose zur feinen Bluse. Die modischen Gesetze erlassen wir selbst. Was tagsüber als Jeansshorts funktioniert, klappt auch abends gut! Das Geheimnis liegt in der Mischung. Da die kurze Hose schon sehr leger ist, schnappen wir uns elegantere Teile. Blazer, Blusen und Korsagen mit Schleifen, Spitze und Rüschen machen aus dem lässigen Stück einen eleganten Hingucker. Das absolute Nonplusultra ist erreicht, wenn sich hohe Schuhe zu den Jorts gesellen.

Emilie Joseph © Edward Berthelot / Getty Images

PS: Noch ein persönlicher Tipp. Erst lässig ins Büro, dann die Stilettos aus dem Beutel gekramt, roten Lippenstift aufgetragen und weiter geht es mit den Kolleg:innen für ein/e Feierabend-Bier, - Wein, -Cola, -Kaffee, in die Location nebenan.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.