Mit diesen Jumpsuits würdest du Guido begeistern

Jumpsuits sind nicht nur bei "Shopping Queen" ein großes Thema. Mit welchem Einteiler du auch auch Shoppingkönig Guido Maria Kretschmer beeindrucken könntest, verraten wir dir.

Jumpsuits oder auch Einteiler genannt sind in Sachen Outfit immer eine gute Wahl. Denn spätestens in den neusten Folgen "Shopping Queen" sehen wir: Ein guter Einteiler passt zu jedem Anlass, lässt sich leicht kombinieren und macht jeden Spaß mit.

Jumpsuits: Mit einem Einteiler wirst du zur Shopping Queen

Egal, ob bei einer Familienfeier, dem Mädelsabend oder einem Städtetrip - falschmachen kann man mit dem passenden Jumpsuit rein gar nichts. Es gibt sie in unzähligen Varianten: Eng geschnitten, locker-lässig, mit langen oder auch kurzen Ärmeln, einfarbig, bunt, floral, mit tiefem Ausschnitt oder hochgeschlossen - die Auswahl kann man kaum wiedergeben. Gemein haben sie alle: Das Ober- und Unterteil ist "aus einem Guss".

Doch welcher Jumpsuit schmeichelt der Figur? Worauf musst du beim Kauf achten? Und welche Accessoires unterstreichen den Hinguckereffekt zusätzlich? Viele Fragen - hier kommen die Antworten.

Auch Modedesigner und Moderator Guido Maria Kretschmer schwärmt gleich zu Beginn der ersten Sendung mit dem Wochenmotto "Stylisches Einzelstück – setze deinen neuen Einteiler gekonnt in Szene!": "Diese wunderbaren Einteiler, die es ja in allen Variationen gibt und omnipräsent sind." Aktuell sind es gerne mal Modell im Oversize-Format oder in trendiger Waschseide. Alle haben einen großen Vorteil: Ein Teil reicht aus und man ist komplett angezogen. Oftmals benötigt der Look nicht zwingend aufregende Accessoires - gut für Leute, die nicht gerne Schmuck tragen - denn der Jumpsuit macht allein schon viel her.

Dennoch, wer Lust hat, kann seinen Einteiler wunderbar als Basis für jeden Stil nutzen. Ob eher sportlich kombiniert für den Shopping-Trip mit der besten Freundin oder elegant mit edlem Schmuck und hohen Absätzen für ein aufregendes Date am Abend. Jumpsuits sind einfach herrlich wandelbar.

Diese Tipps helfen bei der Auswahl des passenden Einteilers:

Grundsätzlich gilt: Zu viel bzw. zu kleine Muster können schnell auftragen. Wer sich ein paar Pfunde wegschummeln will, setzt lieber auf einfarbige Jumpsuits

Wer eine Taille hat, sollte diese unbedingt mit einem Gürtel betonen. Das gibt Kontur und eine tolle Silhouette.

Kleinere Frauen setzen gern auf dunkle Töne, die optisch strecken.

Wer kann Jumpsuits tragen?

Die gute Nachricht ist: Jede Frau! Fließende Materialien und weite Beine kaschieren vermeintlich kräftige Schenkel und selbst für werdende Mütter gibt es bequeme Jumpsuits, die ihren wachsenden Babybäuchen genügend Platz lassen und ihnen ein gutes Gefühl geben.

Zierlichere Frauen sollten hingegen eher auf engere Modelle zurückgreifen und schmal zulaufenden Beine achten. Das hilft, die Silhouette etwas in die Länge zu ziehen und staucht nicht noch zusätzlich. Da Jumpsuits sich ideal mit hohen Schuhen kombinieren lassen, können kleinere Frauen auch so noch ein paar Zentimeter hinzuzaubern.

Wie kombiniere ich Jumpsuits richtig?

Einteiler lassen der Trägerin alle möglichen Freiheiten. Im Alltag sind sportliche Sneakers, ein paar schöne Sandaletten oder auch Ankle Boots bequeme und dennoch stylishe Begleiter. Dazu eine schöne Tasche und dezenten Schmuck - perfekt. Auch bei deinem Haarstyling schränkt dich dein Jumpsuit nicht ein. Je nach Lust und Laune (und Terminkalender) kannst du von offenen Haare über einen lockeren Dutt bis hin zum strengen Pferdeschwanz alles tragen.

Geht es mit deinem Jumpsuit hingegen nicht ins Büro oder zu einem gemütlichen Kaffeedate, sondern zu einer Abendveranstaltung, wird aus deinem Look schnell ein abendtauglicher Wow-Look. High Heels, etwas mehr Schmuck, eine edle Clutch und vielleicht - sollte dein Jumpsuit über eine Knopfleiste verfügen - ein Knopf mehr geöffnet: Und schon unterstreicht dein Outfit deine "Shopping Queen"-Qualitäten.

