von Linda Shllaku "Karo einfach" ist genau das, was die Royals diese Saison lieben. Wie sie (und wir jetzt auch) die quadratischen Muster alltagstauglich kombinieren, zeigen wir hier.

Karo-Looks herausgeholt! Die Royals machen es und diesen Herbst schließlich vor und zeigen uns mit kleinen und großen Quadraten auf ihrer Kleidung, dass der feine Trend gerade Hochsaison feiert. Von karierten Jacken über Karo-Röcke bis hin zu karierten Hosen – das angesagte Muster sorgt für Aufregung. Wir zeigen, wie Catherine, Princess of Wales, Máxima und Letizia das Muster jetzt tragen.

Königin Letizia wählt die karierte Hose

Karo ist nicht gleich Karo, wie die Spanierin unter Beweis stellt. Denn der Effekt des Musters hängt ganz stark vom gewählten Hosenmodell und -schnitt ab. Letizia macht mit ihrer Wahl alles richtig: Zeigt sie sich in schmalem Modell, das zur Wade enger wird. Aber auch gerade und weite Hosen entfalten ihre Wirkung, besticht der Stoff mit Baumwolle oder Seide. Zusätzlich verleihen die schmalen Linien des Karomusters dem Look den klassischen Business-Flair. Letizia kombiniert schlichte Basics wie einen schwarzen Pullover und schwarze Loafer. Sehr klassisch!

Königin Letizia © Carlos Alvarez / Getty Images

Catherine, Princess of Wales: Sie trägt eine Jacke mit Karomuster

Auch Catherine, Princess of Wales, schenkt ihrem Karo-Piece die komplette Bühne und wählt eine Outfit-Basis in Schwarz. Das gerade und kurze Modell von Burberry verleiht dem dunklen Look Dimension und einen ganz eigenen Cottage-Stil. Außerdem bedient sich Kate mit der Wahl ihrer Jacke eines Tricks, arbeitet die Steppung gegen das Muster, sodass der Look noch spannender wird. Genau das schauen wir uns von der Britin ab, die das Muster in Verbindung mit einer aufregenden Textur kombiniert. Wer den Look nachstylen mag, kann neben derber Jeans auch zum midi-langen Rock greifen, das wirkt edel.

Königin Máxima: Karo trifft bei ihr auf Farbe

Die Königin der Farben ist die Niederländerin schon lange, mit passendem Karo-Mantel zum monochromen Look in Orange könnte sie jetzt auch die Führende der Karo-Riege werden. Máxima macht vor, wie die Balance aus Farbe und Muster zu halten ist. Wählt man wie sie einen Anzug und Schuhe in knalliger Farbe, hält man seinen Mantel am besten in einem neutralen Beige-Ton – für das Karomuster orientiert man sich dann bei der gewählten Basis-Farbe der Robe – im Falle der gebürtigen Argentinierin sind das orangefarbene Streifen. So wirkt das Outfit zusammenhängend und auf den Punkt. Der Teufel steckt hier also definitiv im Detail.

Brigitte Macron und Königin Máxima © Patrick van Katwijk / Getty Images