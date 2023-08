von Saskia Papenthin Mit deinem dieser drei Kleider bist du für eine Vielzahl von Anlässen perfekt vorbereitet. Wir zeigen dir die beliebtesten Modelle.

Besonders im Sommer sind wir fast jedes Wochenende irgendwo eingeladen. Zum runden Geburtstag der Eltern des Partners oder der Partnerin, zur Hochzeit von Freund:innen oder einfach zum Grillabend mit den Kolleg:innen. Für alle, die gerne Kleider tragen, sind dies die perfekten Anlässe – aber was, wenn das passende Kleid noch fehlt? Wir zeigen euch die drei Bestseller Kleider auf Amazon, vielleicht ist auch das Passende für dich dabei.

Boho auf Platz eins

Dieses leichte Chiffonkleid im Boho-Stil passt zu vielen Anlässen und kann je nach Schuhen, Schmuck und Tasche leger oder chic gestylt werden. In fünf verschiedenen Farben ist das Kurzarmkleid mit einem V-Ausschnitt erhältlich. Die kurzen Ärmel sind leicht gerüscht und weit. Der Schnitt des Kleides ist eine hohe A-Linie, in der Taille ist es mit einem Gummizug gerafft sowie mit einem gleichfarbigen Gürtel geschmückt. Das Maxikleid ist ab dem Knie leicht transparent, was es besonders leicht wirken lässt.

Silber für das Baumwollkleid

Auf dem zweiten Platz der Bestseller ist ein Maxikleid aus Baumwolle. Es ist bequem, atmungsaktiv und blickdicht. Das Kleid ist für jede Jahreszeit und zu jedem Anlass eine gute Wahl. Der obere Teil ist schlicht in T-Shirt-Form gehalten – kurze Ärmel und ein hoher Rundhalsausschnitt – wohingegen der Rock zwei Mal plissiert ist und dem Kleid Raffinesse verleiht. Der Maxirock des Kleides ist erste Mal unter der Brust und ein weiteres Mal über der Hüfte gefaltet. Durch die über 30 Ausführungen des Modells ist es besonders vielseitig tragbar. Ob einfarbig, schlicht oder bunt gemustert, hier ist für jede:n das passende Modell dabei.

Elegantes Hemdkleid auf dem dritten Rang

V-Ausschnitt, halblange Ärmel und Midi-Länge zeichnen den Platz drei der Bestseller aus. Das elegante Hemdkleid ist in zwölf verschiedenen Farben erhältlich und kleidet dich für jeden Anlass von Business bis Sommerparty perfekt ein. Der halblange Ärmel wirkt besonders schön durch das Bündchen mit darauf folgendem Rüschenärmel. Kund:innen sind besonders begeistert vom fließenden Stoff und der Figur schmeichelnden Passform des Midi-Kleides.

