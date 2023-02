von Emely Mielke Der Frühling steht in den Startlöchern ­– höchste Zeit, sich Gedanken über die Kleider-Trends 2023 zu machen. Diese drei Varianten haben es uns besonders angetan.

Die kalte Jahreszeit neigt sich dem Ende zu und wir können es kaum erwarten! Heißt auch: Zeit unsere Kleiderschränke wieder einmal umzukrempeln und frühlingstauglich zu machen. Weil wir uns gar nicht genug auf die uns bevorstehenden, angenehmen Temperaturen vorbereiten können, zeigen wir euch jetzt schon einmal, welche Kleider-Trends uns diese Saison erwarten.

Pink is the New Black: Der Barbie-Trend steht in den Startlöchern

Passend zum Frühling stehen auch dieses Jahr frische Farben wieder ganz oben auf der Liste der Kleider-Trends. Diese Besonderheit hat es uns bereits jetzt angetan. Das Barbie-Dress wird zudem Kleider-Trend schlechthin und das nicht ohne Grund. Dank dem im Juli 2023 erscheinenden und heiß diskutierten "Barbie"-Film mit Margot Robbie, 32, und Ryan Gosling, 42, stellt sich auch die Modewelt auf dieses Ereignis ein und im Mittelpunkt steht vor allem eins: die Farbe Pink. Dabei gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen: Ob als Maxikleid, Wickelkleid oder Off-Shoulder – Hauptsache dein Kleid strahlt in der Trendfarbe der Saison. Tipp: Um das Barbie-Motto nicht allzu wörtlich zu nehmen und überladene oder gar kitschige Looks zu vermeiden, achten wir darauf, die Accessoires bei unserem pinken Outfit etwas schlichter zu halten.

Nicht ganz gerade: Asymmetrische Schnitte sind angesagter denn je!

Nicht nur in Sachen Farben wird es frisch und aufregend, auch die Schnitte setzen dieses Frühjahr auf Abwechslung. Abgeschrägte Kleidersäume, geometrische Cut-Outs oder One-Shoulder-Kleider bringen passend zu den aufkommenden Frühlingsgefühlen frischen Wind in deinen Look. Nicht nur bei Kleidern ist dieser Trend populär, auch asymmetrische Blazer sind diese Saison ein absolutes Must-have und eignen sich ganz nebenbei ideal als eine Übergangsjacke für dein Frühlingskleid.

Von wegen schlicht: Wir setzen auf Kontrast

Ob mehrfarbig oder nur mit zwei kontrastreichen Farben. Colour-Blocking ist auch diese Saison wieder voll im Trend. Dabei muss es nicht immer schwarz-weiß sein. Wie wäre es mal mit einem Mix aus Dunkelgrün und Rosa? Ganz egal ob es sich dabei um große Punkte handelt, außergewöhnliche Figuren oder florale Prints, mit kontrastreichen Farben stichst du mit deiner Kleiderwahl auf jeden Fall ins Auge.

