von Lissy Antfang

Wir dürfen uns freuen: Nach einem Jahr Pause fand die Kopenhagener Fashion Week endlich wieder live statt. Das Trend-Potenzial war natürlich riesig, doch drei modische Highlights sind uns während der Schauen ganz besonders ins Auge gestochen. Diese Looks sind total alltagstauglich und trendig zugleich ...

Wir kennen es doch alle: Unserem Outfit möchten wir immer gerne das gewisse Etwas verleihen, doch ab und zu fehlt einfach die ein bisschen Inspiration. Damit ist jetzt Schluss. Die Kopenhagener Fashion Week Girls haben in Sachen Mode Vollgas gegeben. Ob Taillen-Gürtel, Hut oder all-over beige– diese Looks sind einfach richtig cool.

Hallo Taille

Geht auch deine Taille in deinen Looks manchmal unter? Dann ist ein Taillen-Gürtel für dieses Jahr dein persönliches Must-have. Model Sara Flaaen Licius zeigt in Kopenhagen wie man den Figuren-Schmeichler perfekt in Szene setzt. Die Bloggerin kombiniert zu ihrem knalligen pinken Wollpullover einen schwarzen breiten Taillen-Gürtel, der für eine beneidenswerte Taille in ihrem Mini-Lederrock sorgt. Die hohen Stiefel zaubern endlos-Beine, die kleine Henkeltasche rundet den Look ab.

Taillen-Gürtel sind ein Trend-Piece der Kopenhagener Fashion Week. © Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Emilie Billington zeigt, dass der Taillen-Gürtel auch elegant getragen werden kann. © Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Mit Hut bitte!

Hüte dürfen jetzt auch außerhalb des Bad Hair Days getragen werden. Unser Liebling unter all den präsentierten Kopfbedeckungen: das Angler-Modell. Die Interpretation von Ilirida Krasniqi beweist, dass der Bucket Hat definitiv eine Daseinsberechtigung hat und gepaart mit tailliertem braunen Mantel weißen Hemd der Inbegriff von "superlässig" ist.

© Christian Vierig / Getty Images

Traum in Beige

Mit der Farbe Beige liegst du laut den Trendsettern aus Kopenhagen genau richtig. Wieso dann nicht gleich alles in Beige? Das dachte sich auch Sophie Sunde Sylte und kombiniert einen beigen Wollmantel mit einem Rollkragen-Pullover sowie weit geschnittener Hose und Boots in derselben Farbe. Die schwarze Handtasche sorgt für den notwendigen Kontrast und verleiht dem Look eine coole Attitüde. We like.

© Christian Vierig / Getty Images