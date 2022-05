Am Wochenende stand die nächste Hochzeitssause von Kourtney Kardashian und Travis Barker an: In Portofino sagten sie noch einmal Ja zueinander. Hochzeit Nummer drei hat schon am Freitag, 20. Mai 2022, begonnen. Die Bilder samt aller skurrilen Looks des Paares zeigen wir hier.

Kourtney Kardashian, 43, und Travis Barker, 46, kriegen vom Heiraten einfach nicht genug. Nach einem alkoholgeschwängerten Jawort in Las Vegas, das nicht rechtskräftig war, und einer offiziellen Sause in Santa Barbara vor wenigen Tagen wird nun ein weiteres Mal geheiratet. Die gesamte Familie ist in Portofino, um den beiden bei ihrem dritten Jawort zur Seite zu stehen. Ihre Looks sind dabei allerdings noch etwas gewöhnungsbedürftig.

Kourtney Kardashian verführerisch in Dunkelrot

Am 20. Mai 2022 kommen Kourtney und Travis in Portofino an, am Abend geht es zum Dinner. Für den Anlass trägt die Braut in spe ein verführerisches dunkelrotes transparentes Kleid, das den Blick auf die Corsage, die sie darunter trägt, freigibt. Sie rundet den Look mit einer dunkelroten Pelzstola ab.

Kourtney Kardashian und Travis Barker am ersten Abend ihrer dreitägigen Hochzeitsfeier. © NINO/GC Images / Getty Images

Schwarz am Tag vor der Hochzeit

Am Samstag, 21. Mai 2022, unternimmt die gesamte Familie einen Bootsausflug. Dazu trägt Kourtney einen schwarzen Look, der an ihr Hochzeitsoutfit, das sie in Santa Barbara getragen hat, erinnert. Das schwarze Minikleid mit Spaghettiträgern ist mit einem Madonnen-Abbild versehen und auch von Dolce & Gabbana. Dazu trägt Kourtney einen schwarzen kurzen Schleier mit blauer Borte sowie ein düsteres Gothic-Make-up.

Kourt und Travis zeigen sich am Tag vor ihrer Hochzeit in Schwarz. © abaca / Picture Alliance

Auch der Bräutigam in spe entscheidet sich für einen skurrilen Look. Travis Barker trägt eine schwarze bodenlange Kutte, dazu eine dunkle Sonnenbrille im 90er-Jahre-Matrix-Style.

Erste Hochzeitsbilder: Kourtney in Mini-Brautkleid und XXL-Schleier von Dolce & Gabanna

Auch am dritten Tag ihrer Hochzeitsfeierlichkeiten in Italien, dem 22. Mai 2022, setzt Kourtney Kardashian auf ein Kleid von Dolce & Gabbana. Laut US-Medien soll das Designhaus sogar Sponsor der Hochzeit gewesen sein. Kein Wunder also, dass die 42-Jährige in einem extravaganten Mini-Kleid der beiden Designer und mit Mega-Schleier zu ihrer Trauung in Portofino erscheint. Dazu trägt die Poosh-Gründerin transparente Handschuhe und Spitzen-Pumps des Labels. Auch Ehemann Travis Barker setzt auf einen schwarzen Anzug von Dolce & Gabbana. Auf Instagram geben die frisch Angetrauten kurz nach dem Jawort bereits erste Einblicke in die Traumhochzeit. Die weltweit bekannte deutsche Starfotografin Ellen von Unwerth begleitet das Paar exklusiv und teilt auf Instagram die ersten Bilder von Jawort und Hochzeitskuss von Kourtney Kardashian und Travis Barker bei Hochzeit Nummer drei.

Dieser Artikel erschien zuerst auf GALA.de