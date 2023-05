Krönungfeier von König Charles III. Die schönsten Looks des gesamten Krönungs-Wochenendes

Am 6. Mai 2023 wurden König Charles und Königin Camilla gekrönt. Doch nicht nur während der Krönung, sondern am gesamten Festtags-Wochenende zeigten sich die 2.000 Gästen, darunter Mitgliedern der Royal Family, Adelige aus aller Welt und hochrangige Politiker:innen, in atemberaubenden Looks. BRIGITTE hat sie zusammengefasst.