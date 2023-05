Kurze Hosen Wie wir die drei Trend-Modelle der Saison jetzt kombinieren

von Linda Shllaku Über kurz oder ... länger: Kurze Hosen sind jetzt vor allem in drei Modellen angesagt. Wir zeigen, welche das sind und wie wir sie richtig kombinieren.

Hand aufs Herz: Die Sonne scheint, es wird heiß, wir lassen fix die Hosen runter — zumindest die langen. Um es abzukürzen: Es ist endlich Zeit für kurze Hosen. Jene Modelle, die Beinfreiheit, Leichtigkeit und einen fantastischen Frühling und Sommer versprechen.

Kurze Hosen: Diese Modelle sind besonders begehrt

Die Hosen der Saison sind aufregend, vielseitig und lassen sich mit den richtigen Tricks in jede Garderobe integrieren. Während gestrickte Shorts romantisch anmuten und eher verträumten Strandlooks nacheifern, kann die kurze Pyjama-Hose, richtig kombiniert, im Business-Chic punkten. Zum Alltagsheld wird die Bermuda-Jeans gekrönt! Sie ist der Allrounder, der mit Sicherheit zu all euren Pieces im Kleiderschrank passt. Aber nun im Detail:

1. Crochet-Shorts

Lange als oller Häkelstrick abgetan, erleben gestrickte Looks jetzt ein Hoch. Aber passen hohe Temperaturen und Strick wirklich zusammen? Die Teile der Saison sagen ganz inbrünstig: Ja! Dabei erhalten die kurzen Hosen mit Maschen, Unterstützung in Form des passenden Oberteils. Vom bunten Retro-Muster zu einfarbigen Looks: Die Strick-Teile sind einfach traumhaft und perfekt geeignet für sonnige Tage am Strand!

Doch, eine Crux gibt es, jedenfalls für jene, die nicht gerne super kurze Hosen tragen: Die Modelle sind meist hauteng gehäkelt und umhüllen gerade einmal den Po. Wer eher auf bedecktere oder legere Looks gehen mag, wählt alltagstauglichere Strick-Bermudashorts. Die Kombinationsmöglichkeiten sind riesig: Das glatte Baumwollshirt setzt einen tollen Kontrast zur feingestrickten Haptik der Shorts, während einfarbige Blusen, das It-Piece auf das Büro vorbereiten. Dazu immer eine gute Wahl: verspielte Ballerinas.

2. Pyjama-Hose

Schlafen wir noch oder ist das DER wahrgewordene Traum all jener, die gerne aus dem Bett, direkt zur Arbeit düsen würden. Klar, die lockeren Hosen sehen ein wenig aus wie das liebste Pyjama-Höschen (und sind auch mindestens genauso bequem!), doch sie wurden eigens designt, um den modischen Traum der Bequemlichkeit im Alltag zu realisieren. Die kurzen Hosen verfügen meist über einen verdeckten Gummibund und werden aus Leinen hergestellt. Die klassischen Schlafanzugmuster von kleinen Punkten bis zu engen Streifen dürfen natürlich auch nicht fehlen.

In der Kombination lautet das Motto: nur Mut! Für die einen ein Fashion-Albtraum, für die anderen mit Spaghetti-Top, Blazer und Taillengürtel ein modisches Statement. Auch schön: Ein leichter Sommerpullover oder ein weißes Hemd. Sneaker verleihen dem Look einen Hauch von Sportlichkeit.

3. Bermuda-Jeans

Nicht zu kurz, nicht zu lang: Bermuda-Jeans sind die moderne Kombination aus Shorts und langer Hose und überzeugen mit Komfort als auch Stil. Dabei ist die kniehohe Jeans sehr vielseitig: vom lässigen Tageslook mit Hemd und Canvas-Sneakern zu einem schickeren Abendlook mit Heels und Blazer. Alles ist möglich!

Spannend: Die Modelle gibt es hochgeschnitten, sodass sie eine elegante Taille zaubern, aber sie sind auch mit niedrigem Bund erhältlich, der lässiger wirkt. Wer es noch einen Ticken rockiger mag, kann Modelle mit ausgefranstem Saum oder in klassischer Used-Optik zum Besten geben. Styling-Tipp dazu: derbe Boots.