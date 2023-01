Schick auf hoher See und an Land So geben wir dem Marine-Klassiker ein elegantes Update

Blau-Weiß-Kombis, jede Menge Streifen – der Marinestil ist ein echter Klassiker. Jetzt wird er mit Lackakzenten, Glanz und Glitzer noch veredelt.

1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Wintermarine Modernes Walla-Walla-Kleid winterlich gestylt.

Wolljacke mit Ösen-Dekor: Sandro Paris, ca. 495 Euro, Kleid mit Rüschenkragen in Silbermetallic: Aligne, ca. 175 Euro, Derbe Chelsea-Boots: Bally. Mehr

