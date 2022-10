Vielfältig einsetzbare Alltagsbegleiter: In dieser Herbst-Saison setzen wir wieder auf kuschelig-warme Jacken und Mäntel aus Schaffell.

Kuschelig und warm durch den Herbst: Lammfell-Jacken gehören dieses Jahr in jede Herbst- und Winter-Garderobe. Sie sind der perfekte Alltagsbegleiter und lassen sich vielfältig stylen. Sie verleihen dem Everyday-Outfit eine coole und gleichzeig klassische Note. 2022 kombinieren wir die cozy Jacken aber nicht nur zu Jeans und Pulli, sondern zu jeder Art von Outfit - von casual bis chic.

Lammfell-Jacke zum Casual Look

Die simpelste Art und Weise eine Jacke oder einen Mantel aus Schafffell zu stylen, finden wir im Alltag. Im Herbst besteht unser Basic-Outfit in der Regel aus einer Jeans, einem wärmenden Pulli sowie Ankle Boots oder Sneakern. Dazu kann man wie das niederländische Model Maartje Verhoef eine Jacke aus dunklem Leder mit weißen Fell-Einsetzen kombinieren. Dieser Look hält nicht nur warm, sondern sieht auch noch unfassbar stylisch aus. Und das obwohl er nur aus Basic-Teilen besteht.

Lammfell-Jacke zum femininen Strickkleid

Ein Shearling Coat (englisch für Lammfell-Mantel) schreit geradezu nach Hippie-Feeling. Um den Boho-Vibe in die Moderne zu übersetzen, braucht es ein wenig Styling-Geschick. Um den Look stimmig zu gestalten, ist es unter anderem wichtig, die Farb-Nuancen der einzelnen Kleidungsstücke gut aufeinander abzustimmen. Als Basis des Outfits dient zum Beispiel ein Midi-Kleid in Cremeweiß aus feinem Strick, das mit den Fell-Einsätzen der Jacke harmoniert. Das glatte Leder des Mantels in Cognac-Farben rundet den Look ab, die braune Farbnuance kann bei der Wahl der Schuhe wieder aufgegriffen werden. Besonders gut passen zum Look Stiefel mit Absatz und hohem Schaft.

Kostengünstiger und tierfreundlicher als Jacken aus echtem Lammfell sind übrigens Jacken aus Fake Fur oder Kunstleder. Für den Trend muss man daher keineswegs zu echtem Leder greifen. Wer das trotzdem tun möchte, sollte beim Kauf auf gute Qualität und einen angemessenen Preis achten.

