Last-Minute-Outfits für Silvester: 4 Ideen, die du längst zu Hause hast

von Friederike Dejan Alle Jahre wieder stehen wir an Silvester vor dem gleichen Problem: Was ziehen wir an? Damit du dich diesmal nicht verrückt machen musst, haben wir vier Ideen für Looks, die du längst im Schrank hast.

An Silvester darf alles ein bisschen "extra" sein – das Essen, die Drinks, die Frisur und natürlich auch das Outfit. Wenn du nicht zu den Personen gehörst, die sich schon seit drei Monaten Gedanken um ihren Look machen, dann haben wir hier ein paar Ideen für Last-Minute-Outfits, die du garantiert schon in Schrank hängen hast.

Statement-Blazer

Im Sommer haben wir bunte und besondere Blazer geliebt – du auch? Dann hast du sicher noch ein Statement-Teil in deinem Schrank, das nur darauf wartet, auch im Winter angezogen zu werden. Einen farbigen Blazer kannst du hervorragend zur Jeans kombinieren; Basic-Töne passen perfekt zu schwarzen Hosen oder Röcken. Einfach ein paar Glitzer-Spangen dazu und schon bist du gestylt.

Besondere Strumpfhosen

Du willst nur ein klitzekleines Statement setzen? Wie wär's mit einer Strumpfhose?! Aktuell gibt es sehr viele Modelle mit Glitzersteinen, Mustern und mehr. Die können einen schlichten Look im Handumdrehen glamouröser machen. Und: Wenn du sie danach nicht mehr trägst, hast du auch kein Vermögen ausgegeben. Denn bei Zara, Calzedonia und Co. gibt's die Trend-Strumpfhosen schon für kleines Geld. Oder du hast schon längst eine von ihnen Zuhause.

Schuhwerk

Egal, wie schlicht dein Outfit ist, ein paar extravagante Schuhe können deinen Look komplett verändern. Und wir sind uns sicher: Du hast garantiert dieses eine Paar in deinem Schrank, das du gefühlt nie trägst, weil es viel zu ausgefallen ist. Am Silvesterabend kommt genau dieses Paar ganz groß raus.

Die kleinen Dinge

Wenn du weder bunte Farben noch fancy Schuhe willst, dann bleibt dir nur noch eines übrig: Du musst auf die Details setzen. Du kannst zum Beispiel bei deinem Nageldesign aufs Ganze gehen und mit richtig viel Glitzer arbeiten oder du wählst auffällige Ohrringe oder Haarklammern, um deinen Look glamouröser zu machen. Oder wie wäre es mit einem Glitzer-Eyeliner?