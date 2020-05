Laura Wontorra: Ihre modische Verwandlung

Süße 15 Jahre ist Laura Wontorra auf diesem Bild alt, das sie mit ihrem prominenten Vater Jörg Wontorra in Marbella zeigt. Ihr Style ist noch in der Findungsphase und ihr mädchenhafter Look aus romantischem Blumenkleid in Kombination mit weißem Umhang und weißen Sommerschuhen wirkt noch etwas bieder, was sich aber schnell ändern soll.