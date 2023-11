Der Trendschuh, der uns diesen Winter warmhalten und gut aussehen lassen soll, ist der Overknee-Stiefel. Er ist zurück und das in einer besonderen Form. Wir verraten euch, wie ihr diesen Winter das It-Piece am besten tragt.

Zum Winter 2023/2024 zeichnet sich ein neuer Schuhtrend ab: Die Overknee-Stiefel sind zurück und bereit, uns an kalten Wintertagen warmzuhalten. In diesem Winter kommt aber noch ein spezielles Detail hinzu. Die Overknee-Stiefel im Biker-Stil machen den eleganten Stiefel zu einem coolen It-Piece.

Der Stiefel mit Stil und Komfort

Overknee-Stiefel, die bis über das Knie reichen, bieten nicht nur einen hohen Stilfaktor, sondern auch Komfort und Wärme in den kälteren Monaten. Sie sind in verschiedenen Materialien wie Leder, Wildleder und sogar in veganen Optionen erhältlich. Ob in klassischem Schwarz oder in mutigen Farben und Mustern – diese Stiefel sind ein Statement-Piece, das jedem Outfit eine besondere Note verleiht.

Der hohe Schaft lässt sich vor allem gut zu kürzeren Kleidern, Röcken oder Bermudas kombinieren und gibt dem Stiefel seinen besonders eleganten Look. Aber auch in der Kombination mit Jeanshosen kreiert dieser Schuh einen besonderen Stil.

© Edward Berthelot / Getty Images

Dieser Trend macht den Stiefel diesen Winter besonders

Biker-Boots zeichnen sich durch ihre markante, eher grobe Optik aus. Die charakteristischen Merkmale von Biker Boots sind die quadratische Form im Zehenbereich sowie die Riemen- und Kettendetails, die den Schuh verzieren und wesentlich zum "rockigen" Erscheinungsbild des Schuhs beitragen.

So stylst du deinen Overknee-Stiefel

Im Winter 2023 sorgt der Overknee-Biker-Stiefel für einen rebellischen Style und eröffnet damit die Möglichkeit für einen spannenden Stilmix. Perfekt dazu passen auch verspielte Kleider – je mehr Rüschen, Volants, Blumenmuster und Spitzenverzierungen diese haben, desto besser. Dieses Zusammenspiel verschiedener Stile schafft einen besonders modischen Look. Eine klassische Kombination besteht aus einem Strickkleid und Overknee-Stiefeln. Ergänzt mit einem langen Mantel ist dieser Look ideal für einen Winterspaziergang oder einen Bummel über den Weihnachtsmarkt.