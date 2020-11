Das sind ihre Styling-Tipps für die festliche Season

Lena ist ein Multi-Talent. Model, Mama, Unternehmerin und Designerin. Nur einen Blick auf ihre Modelinie geworfen und uns ist klar – von ihr können wir uns richtig viel Fashion-Inspiration holen! Im Gespräch mit Brigitte.de im Rahmen der Eröffnung des LeGer Christmas Shops, den Lena gemeinsam mit ihren Partnern ABOUT YOU und OTTO betreibt, verrät sie uns, was ihre absoluten Must-haves für die Winterzeit sind. von Carolin Gelb

Lena Gercke ist ein echter Fashion-Profi und hat sich mit ihrer eigenen Marke 'LeGer by Lena Gercke', die exklusiv bei ABOUT YOU erhältlich ist, längst zu einer sicheren Bank in Sachen Style gemausert. Ihr Stil: Lässig, elegant und immer eine Portion aufregend. Wie gut, dass uns Lena jetzt exklusiv verrät, welche Teile in diesem Jahr zu ihren Signature-Looks gehören und in der Winter- und Weihnachtszeit nicht mehr wegzudenken sind.

The Bigger the better

In der Fashion-Welt sieht man gerade überall einen klobigen schwarzen Lederboot. Der ist praktisch und trotzdem stylisch. Ich ziehe ihn selbst auch gerade super gerne an – egal ob es regnet oder nicht, der Boot ist perfekt dafür.

Und auch wir kommen einfach nicht um den Trendschuh des Jahres herum. Klobige Boots sind und bleiben das Must-have für die Wintertage. Egal ob für den morgendlichen Spaziergang im Cozy-Look oder für den Business-Casual-Style mit Fashionista-Vibes – dieses It-Piece ist ein echter Allrounder.

Der perfekte Weihnachtslook

Ich liebe Anzüge oder Samt-Stoffe – in unserer 'LeGer Festive Collection' haben wir einen One-Piece, den finde ich perfekt für Weihnachten. Außerdem haben wir in der Kollektion auch einen Seidenanzug mit der passenden Hose dazu und festliche Kleider, die total sexy sind.

Auch wenn die Weihnachtstage dieses Jahr vermutlich deutlich ruhiger ausfallen als sonst, auf unser schickes Outfit wollen wir nicht verzichten. Deshalb setzten wir dieses Jahr wie Lena auf Stoffe, die gemütlich sind und trotzdem festlich aussehen.

Chic-Strick

Zu dieser Jahreszeit trage ich besonders gerne große, dicke Pullis aus grobem Strick, weil sie einfach warm halten und total gemütlich sind.

Es ist das einfachste und coolste Trendteil für die kalten Tage und auch bei Lena geht nichts mehr ohne. Kuschelige Strickpullis aus groben Maschen tragen wir jetzt mit Rüschen-Details und betonter Schulterpartie. Dazu kombinieren wir unsere liebste Jeans, Stiefel und einen coolen Mantel – et voilà. Der Style ist nicht nur total bequem, sondern auch sowas von fashionable.

Lena liebt Leder

Einen Lederblazer mag ich total und trage ihn oft. Der sieht einfach immer gut aus und ist ein absolutes Fashion-Statement.

Fashion-Pieces aus Leder sind tolle Allrounder. Ob als Hose, Blazer oder Kleid – auf Lederteile wollen Modemädels nicht mehr verzichten. Vor allem der Blazer aus Leder kann in unendlich viele Richtungen gestylt werden. Er gibt dem Business-Outfit zusätzliche Bossy-Vibes, kann aber in der richtige Kombi auch einen Hauch Sexyness versprühen. Eben ein Statement in jedem Look.

Cozy Christmas

Gemütliche und weite Hoodies sind super, die ziehe ich auch oft über die Festtage an. Ich liebe es, wenn man beim Weihnachtsfrühstück im Jogginganzug mit Christmas-Motiven sitzt. Cool sind auch Teile mit Bling – an Weihnachten darf es ruhig mal kitschig sein.

Wir müssen es uns langsam eingestehen: In der Winter- und Weihnachtszeit 2020 werden wir so viel Zeit zuhause verbringen wie noch nie. Gemütliche Hoodies sind da unsere erste Wahl. Wir tragen sie auf Spaziergängen, im Home-Office und an den Weihnachtstagen. Da legen wir sogar noch eine Schippe drauf und pimpen den gemütlichen Style mit Glitzer-Pullis und Hoodies mit lustigen Weihnachtsmotiven.