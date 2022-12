Um der eisigen Kälte im Winter zu entkommen ist Lena Meyer-Landrut jedes Mittel recht! Ihr bester Tipp? Dieser Schal-Hack, den sie begeistert auf TikTok teilt.

Nicht nur wenn sie singt hängen ihre Fans an ihren Lippen: Lena Meyer-Landrut, 31, teilt einen praktischen Tipp, der sowohl den Hals, als auch die Ohren im Winter warm hält.

Lena Meyer-Landrut: "Dafür werdet ihr mich lieben"

Schon über eine Million Aufrufe hat der TikTok-Clip, in dem die Sängerin ihren Schal-Hack zeigt. Auch die Fans sind begeistert und tun ihrer Meinung in den Kommentaren kund. Schritt für Schritt zeigt die Sängerin, wie sie ihren Schal in eine Kapuze verwandelt – lustige Beschreibung inklusive!

Verwendete Quellen: TikTok.com

Dieser Artikel erschien ursprünglich auf GALA.de.

mwe Brigitte