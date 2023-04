Von Baggy bis Blumenkleid – in diesen Looks zelebrieren wir den Frühling

von Ilka Alves Goncalves Auch wenn die Temperaturen noch etwas zu wünschen übrig lassen, heißt das noch lang nicht, dass wir uns modisch zurückhalten müssen. Meine drei Lieblingslooks sind bequem, liegen absolut im Trend und läuten eine sonnigere Jahreszeit ein.

Der April macht ja bekanntlich was er will und genau das Gleiche mache ich gerade bei meiner Garderobe. Von warmen Winterlooks bis Minirock und Cowboy-Boots – zu Zeit habe ich das Gefühl, ich müsste ganz viel ausprobieren. Wie immer gilt hier die Devise: "Alles kann, nichts muss", aber der Wunsch sich neu zu erfinden startet bei mir meist mit den ersten Sonnenstrahlen im März. Das heißt nicht, dass ich mir neue Klamotten kaufen muss, sondern nur, dass ich sie neu miteinander kombinieren werde. Wie? Das kann ich euch verraten ...

Mein Lieblingslook funktioniert nicht ohne Lederjacke

Schon in meiner Kindheit habe ich derbe Bikerjacken aus Leder gefeiert. Bis ich mir meine eigene Jacke leisten konnte, hat es jedoch noch etwas gedauert. Jetzt habe und liebe ich sie! Trotzdem trage ich sie nicht so häufig wie gewünscht, weil mir gute Styling-Ideen fehlen. Fashionista Jennifer Casimiro kombiniert auf ihrem Instagram-Account extraweite Klamotten miteinander, die zusammen ein harmonisches und lässiges Bild ergeben. Feminine Details wie die Glitzertasche oder die pinken Heels brechen den Streetstyle-Look mit Baggy-Pants auf. Ich liebe diese neue Lässigkeit, denn Lederjacken müssen nicht nur zu hellen, engen Skinny-Jeans und Streifenshirts getragen werden; in diesem Frühling tragen wir sie zu lässigen Oversized-Looks.

Seit "Daisy Jones and The Six" geht nichts über den 70's-Stil

Die wohl größte Fashion-Inspiration im April liefert möglicherweise die neue Serie "Daisy Jones and The Six". Camila Morrone, Suki Waterhouse und Riley Keough begeistern in weit ausgestellten Hosen, semitransparenten Kleidern und luftigen Crochet-Tops. Für viele der Styles ist es im Frühling noch zu kalt, jedoch von einem Trend bekommen ich und andere Fashionistas nicht genug: den weiten Schlaghosen. Das Tolle an den Hosen ist, dass man sie vielseitig kombinieren kann. Mit Fransen als Boho-Look oder ganz klassisch mit Herrenhemd – sie sehen einfach immer gut aus. Und das Beste daran: Sie strecken das Bein.

Es blüht so grün ...

Im April regt sich langsam die Welt. Alles fängt an zu grünen, blühen und zu summen. Warum dann also nicht die Blumenwiese gleich auf unser Kleid bringen? Blümchenkleider und Frühling sind einfach eine unschlagbare Kombi. Die New Yorkerin Jenny Cipoletti hat den floralen Look zu ihrem Markenzeichen gemacht. Und eine Sache können wir uns von ihr abschauen: Modelle mit langen Ärmeln lassen sich schon im Frühling ohne Jacke tragen. Anstatt zu luftigen Sandalen, lieber zu Stiefeletten greifen und schon kann man einen lauen April-Tag im Freien genießen.