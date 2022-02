So langsam haben wir Daunenjacke, Schal und Winterboots satt. Stylische Alternativen müssen her. Moderedakteurin Ilka zeigt, welche Styles diesen Monat in ihrer Shopping-Bag landen, und warum der Zwiebellook nach wie vor unterschätzt wird.

Bei mir im Kleiderschrank existieren eigentlich nur zwei Jahreszeiten: Winter und Sommer. Sommerkleider, Sandalen, Daunenjacke oder Wollschal sind gar kein Problem, farbenfrohe Strickteile für den Übergang findet man dafür eher selten in meinen Sachen. Doch gerade wenn der Winter keinen Schnee bringt, dafür aber umso mehr Regen, bin ich mit meinem Kleiderschrank absolut aufgeschmissen. Wenn die Ideen für Style-Kombinationen ausbleiben, kann man sich zum Glück von anderen Fashionistas inspirieren lassen. Welche Styles in meinen Schrank einziehen werden und worauf man beim Styling achten sollte, verrate ich euch hier.

1. Der Preppy-Trend, aber mal anders

Der von Schuluniformen inspirierte Preppy-Style ist gerade super angesagt. Doch anstatt Strick-Pullunder und Faltenrock kombiniert Annabel Rosendahl lieber ein weißes T-Shirt zur Anzugsweste und komplettiert ihr Outfit mit einem XL-Blazer und weiter Denim-Pants. Dieser Look vereint so viele Stile, wirkt aber im Gesamten unheimlich harmonisch und lässig. Das gekonnte Spiel von Styles und Epochen möchte ich in meinen eigenen Stil integrieren. Viele der Elemente befinden sich bereits in meinem Schrank und müssen nur neu arrangiert werden, ein It-Piece landet diesen Monat aber gewiss noch in meiner Shopping-Bag: die Bauchtasche. Und damit ist nicht der abgewetzte Bauchbeutel aus den 2000er-Jahren gemeint, nein, eine schöne Gürteltasche aus Leder.

T-Shirt zur Weste und übergroßer Mantel zur Bauchtasche – was nach Widersprüchen klingt, wird bei Annabel Rosendahl zum obercoolen Streetstyle. © Streetstyleshooters / Getty Images

2. Die Cargo-Hose erlebt ein Revival

Tief sitzende Cargo-Hosen erinnern mich an meine Kindheit. Zu "Loose Yourself" und mit meiner schwarzen, weiten Baggy-Hose habe ich mich im zarten Alter von 12 Jahren mächtig cool gefühlt. Zumindest meiner Meinung nach eine der stylischsten Frauen, Pernille Teisbaek, greift den roughen Modestil der Hip-Hop-Szene auf und macht etwas völlig Neues daraus. Streetstyle-Elemente werden hier mit Glamour-Accessoires kombiniert. Natürlich sind Sandalen im Winter eine mutige Entscheidung, weshalb hohe Stiefeletten oder geschlossene Pumps eine gute Alternative sind.

3. Mein "Emily in Paris"-Moment

Obwohl ich tatsächlich kein großer Fan der neuen Serie bin und als Modefan enttäuscht von Emilys Outfits war, konnte auch ich mich dem Fernweh nach der Stadt der Liebe nicht entziehen. Paris und die Mode der Französinnen haben etwas Magisches an sich. Es ist eine Mischung aus Eleganz und Leichtigkeit, die so schwierig nachzuahmen ist. Auch Sängerin Mandy Capristo lässt sich bei ihrem Stil vom French Chic inspirieren. Ganz nach dem Motto: "Weniger ist mehr", zeigt sie, dass ein All-Black-Look unheimlich interessant wirken kann, wenn man weiß, worauf es ankommt. Mandy kombiniert bei ihrem Outfit ausschließlich Klassiker: Ein Wollmantel mit geradem Schnitt, ein farblich passendes Barett und goldene Hoops. So einfach und so schön!

Verwendete Quellen: instagram.com