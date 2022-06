Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Mit Vaseline zum perfekten Wimpernaufschlag +++ Traubenwasser für die Haut +++ Die einfachste Flechtfrisur aller Zeiten.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

1. Juni 2022

Mit Vaseline zum perfekten Augenaufschlag

Wir lieben Wimpernliftings. Denn gerade für den Sommer ist der natürliche No-Make-up-Look perfekt und verschmierte Wimperntusche sowie Panda-Augen bleiben uns erspart. Leider muss man für ein professionelles Lash-Lifting im Salon schon etwas tiefer in die Tasche greifen. Außerdem kommt irgendwann die Phase, in der die alten Wimpern ausfallen und der Augenaufschlag nicht mehr ganz so frisch wirkt. Wie ihr ohne viel Aufwand den Effekt des Lash-Liftings Zuhause erreicht, verraten wir hier.

So geht's: Ihr braucht eine Wimpernzange und herkömmliche Vaseline aus der Drogerie. Zuerst reibt man eine kleine Menge der Vaseline auf das Pad der Wimpernzange. Dann werden die Wimpern wie gewohnt nach oben gebogen. Damit der Look wirklich bombenfest hält, ein wenig Mascara auftragen. Fertig ist der perfekte Augenaufschlag!

31. Mai 2022

Facewine fürs Gesicht? Aber sicher!

Der Name lässt vermuten, man würde sich Wein auf die Haut sprühen – so ist es aber nicht. Das Produkt ist an das Kultprodukt "Grape Water" von Caudalie angelehnt und besteht aus natürlichem Traubenwasser. Durch Regenwasser, das von den Wurzeln der Reben auf natürliche Weise gefiltert wird, ist das Gesichtsspray voll von Mineralien, Antioxidantien und Feuchtigkeitsmitteln.

In kürzester Zeit hat das Traubenwasser eine große Reichweite auf TikTok bekommen und wurde zum neuesten Beauty Trend gekürt. Nicht nur der catchy Name "Face Wine" führt zum Erfolg im Internet, sondern vor allem das Lob der Influencer:innen: sie sagen, dass das Spray erstens erfrischend und feuchtigkeitsspendend ist und sich zusätzlich super als Make-Up-Basis eignet. Wer das Wundermittel ergattern möchte muss allerdings schnell sein, denn das Spray ist bereits weitestgehend ausverkauft.

30. Mai 2022

Die einfachste Flechfrisur für jeden Anlass

Der Sommer steht in den Startlöchern und damit auch schöne Anlässe wie Hochzeiten, Gartenpartys oder Abibälle. Zu einem schönen Outfit und einem frischen Make-Up-Look fehlt nur noch die passende Frisur, die mit jeder Haarstruktur getragen werden kann. Keine Sorge: Wir haben eine Frisur, die deine Party-Looks garantiert vervollständigt!

Und so einfach geht's: Die Pony-Partie zu einem Zopf flechten, den mit einem kleinen Haargummi fixieren und ein wenig auflockern. Anschließend werden die Haare nochmals von Ohr zu Ohr abgeteilt und zu einem klassischen Half-Up-Do zusammengebunden. Jetzt wird die geflochtene Strähne nach hinten über den Kopf gelegt, wo der Zopf vom Oberkopf durch den geflochtenen Zopf gefädelt wird.

Was umständlich klingt, ist in der Praxis wirklich kinderleicht. Das Beste an der schnellen Frisur ist, dass sie in glatten, welligen oder auch gelockten Haaren hält und durch das kleine Detail einfach super besonders aussieht.

