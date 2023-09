Ein Model während der Fashion Week in New York

von Linda Shllaku Kurz vor dem Herbst heißt es für Redakteurin Linda: Stift und Papier rausgeholt, die heißesten Trends findet sie nämlich auf Instagram — und die Shopping-Liste schreibt sich schließlich nicht von alleine.

Die letzten Sonnenstrahlen zwingen uns in kurze Hosen und T-Shirts, aber ich bin ehrlich ... der Herbst klopft bereits flehend an meinen Kleiderschrank: "Bitte, lass mich deine Pullover und langen Hosen sehen". Kein Problem, sehr gerne. Doch zwei, drei Neuheiten müssen dann doch noch mit in meine Garderobe einziehen. Ich zeige euch natürlich welche, aber Spoiler und Achtung: Ich werde sie NICHT miteinander kombinieren. Diese Pieces verdienen die große Bühne – als Soloartist:innen.

1. Cooler Streifen-Look wie bei Dua Lipa

Streifen machen dick, hieß es einst. Mir ist ganz egal, was sie machen - ich liebe sie diese Saison. Im September hat mir vor allem Dua Lipa mit einem Selfie fast automatisch meinen Warenkorb gefüllt: Ihr asymmetrischer Zipper mit plakativen Schwarz-Weiß-Streifen macht jeden simplen Look komplett, ohne drüber zu wirken. Aber: Streifen wirken auch nicht langweilig. Sie haben einen zeitlosen Charme und versprühen gleichzeitig einen gewissen nostalgischen oder retro-modernen Reiz. Tipp: Vertikale und horizontale Streifen miteinander kombinieren, so wird ein interessanter Effekt geschaffen. Wer es dezenter mag, kombiniert wie Dua eine klassische blaue Jeans zum Look.

2. Longsleeve und Pailettenkleid wie bei Pernille Rosenkilde

Viel Geld für ein Partykleid ausgeben, das letztendlich nur zu einem Anlass aus dem Schrank geholt wird, ist nicht nur ärgerlich, sondern auch schade. Nicht umsonst hat man sich in die glamourösen Kleidungsstücke verliebt. Man würde sie am liebsten immer tragen! Kann man auch gut und gerne, wie Pernille Rosenkilde beweist. Sie kombiniert ein rotes Paillettenkleid (es schreit förmlich WOW!) mit einem weißen Longsleeve. Für den Herbst eine Strumpfhose und Boots dazu und voilà: fertig ist das Eyecatcher-Outfit, das sich ganz lässig auch während des Tages tragen lässt.

3. Übergroße Blazer-Kombination wie bei Julie Lellouche

Gib mir einen übergroßen Blazer und ich komme gut durchs Jahr! Früher hätte ich über mich gelacht, heute steckt sehr viel Wahres in diesem Satz. Julie Lellouche macht es vor! Sie trägt zum übergroßen Modell eine kurze Shorts — doch auch im Herbst und Winter lässt sich das Oversize-Piece genial kombinieren. Skinny Jeans und Rollkragenpullover dazu, fertig! Fest steht: Der Blazer mit breiten Schultern und übergroßem Design sieht edel und lässig aus: im Büro, beim Stadt-Bummel und in der Bar.