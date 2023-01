Beim jährlichen Galadinner in Stockholm zeigt sich die schwedische Königsfamilie modisch von ihrer eleganten Seite und posiert gemeinsam in farblich passenden Outfits. Sofia entscheidet sich für eine Robe von Andiata, während Victoria sich in einem detailreichen Etuikleid aus der "H&M x Giambatista Valli"-Kollektion zeigt. Dazu kombiniert sie ihre geliebten Pumps von Gianvito Rossi und eine glitzernde Swarovski-Clutch. Auch der Rest der Familie überzeugt mit seinem Outfit: Während Prinz Daniel und Prinz Carl Philip auf klassische Anzüge in Dunkelblau setzten, wählt Königin Silvia ein besticktes Maxikleid in einem helleren Ton.

Mehr