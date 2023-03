von Linda Shllaku Wieso bin ich so rastlos? Wer bin ich und wie kann ich endlich die Person werden, die ich in diesem Leben sein soll? Die Lehren von Ra Uru Hu verbreiten sich derzeit in Rekordgeschwindigkeit. Wir haben mit Expertin Maike Gabriela über Human Design gesprochen, ein Konzept, das uns wieder zurück zu unserem Selbst führen soll.

Astrologie ist am Boomen — nicht nur auf Instagram oder TikTok, sondern auch weit darüberhinaus. Beispielsweise, wenn es um die Partnerwahl geht: Dich date ich nicht, du bist ein Krebs! Oder, wenn es wieder eine spezielle Zodiac-Edition eines Lidschatten gibt. Wenn wieder alles blöd läuft, dann weil der Merkur rückläufig ist. Ja, die Astrologie hat ihre Spuren hinterlassen. Doch, während die Aussagen der Astrologie meist oberflächlich, mehrfach interpretierbar und allgemein gehalten werden, zeigt sich Human Design präziser und individueller. Das spirituelle Konzept ist wie eine Karte zum eigenen Sein. Ein Werkzeug, sein eigenes, wahres Selbst zu leben, das durch unsere äußeren Umstände und Konditionierungen immer tiefer verbuddelt wird.

Wir haben mit Human-Design-Expertin Maike Gabriela gesprochen, die uns nicht nur spannende Fragen zur "neuen Astrologie" beantwortet, sondern uns auch einen Einblick in ein Reading gegeben hat.

BRIGITTE: Human Design erlebt einen kometenhaften Aufstieg. Doch, was steckt eigentlich dahinter?

Maike Gabriela: Die Wissenschaft unserer Aura. Wir haben einen energetischen Körper, der ist zwei Armlängen groß. Alles in unserem Leben ist Materie, das heißt, alles in unserem Leben ist Energie. Wenn wir anfangen zu verstehen, wie unser energetischer Körper funktioniert, verstehen wir, warum wir Resistenzen in unserem Leben haben und wie wir wieder einen Flow kreieren können. Dabei hilft Human Design. Es besteht aus der Astrologie, der alten Weisheit des I Gins, der mystischen Seite des Judaismus — das ist die Kabbala, dem Chakrensystem, aber auch der Quantenphysik und Genetik. Mit Geburtstag, -ort, und -zeit erhalten wir den typischen Bodygraph. Dieser zeigt unsere Grundausstattung und die Grundstruktur unserer Persönlichkeit, welche nachhaltig dabei helfen, zu verstehen, wo die eigenen Stärken und Talente liegen. Human Design ist vielmehr ein Werkzeug, um zu verstehen, wie man im Leben glücklich wird.

Es heißt, wir brauchen Human Design, um unser wahres Selbst zu leben. Aber, wieso sind wir nicht wir selbst?

Ich glaube ganz fest daran, dass unsere Seele heil auf die Welt gekommen ist und ganz genau weiß, was für Chancen für uns gemacht sind. Diese sind alle in einer Art iCloud, von welcher unsere Aura das Passwort ist. Sie ist die Brücke, die die Sachen, die für uns gemacht sind, in unsere Realität bringt. Was wir aber ganz oft im Human Design besprechen, ist die Konditionierung und der Prozess der De-Konditionierung. Die Konditionierung können wir uns wie einen Schleim vorstellen, der auf unserer Aura sitzt und nicht erlaubt, dass sich unsere Seele mit den Sachen auseinandersetzt, die für uns gemacht sind. Konditionierung entsteht dadurch, dass als wir klein waren und wir uns authentisch gezeigt haben, das von unserem Umfeld nicht akzeptiert wurde, wir eventuell sogar bestraft worden sind. Um uns sicher zu fühlen, haben wir einen Teil von diesem authentischen Selbst tief in uns verbuddelt und uns angepasst. In dem Moment, wo man Teile von diesem Ganzen verliert, empfinden wir eine Sinnleere. Was wir vermissen, das versuchen wir durch Erfolg in der Arbeit zu finden oder durch intensive, toxische Beziehungen, materielle Dinge oder Substanzen, um uns davon abzulenken, was wirklich bei uns los ist. Human Design kann helfen, Teile von uns wieder auszubuddeln und dadurch unseren Schleim von der Aura zu ziehen. So kann sich die Seele wieder mit den Sachen auseinandersetzen, die für sie gemacht sind.

Öffnet man beim Human Design einen Bodygraph, dann sieht man Energiezentren, die sind bei dem einen ausgefüllt und bei dem anderen leer. Was ist gut und was ist schlecht?

Nichts ist gut und nichts ist schlecht. Alles ist genauso, dass du deine Berufung in deinem Leben ausleben kannst. Die geschlossenen Energiezentren sind die Zentren, in denen du definiert bist — wo du Sicherheit hast. Wo du energetisch dominant über andere bist. Die Energiezentren, die offen sind, das sind die, wo wir in diesem Leben am meisten Lektionen lernen sollen. Aber auch, wo wir am weisesten werden. Das sind die Zentren, in welchen wir die Energie von außen annehmen und widerspiegeln. Und wo es normal und auch ok ist, Hindernisse zu haben und sie zu überkommen. Man weiß, wenn wir ein definiertes Energiezentrum finden, mit welchem sich die Person nicht mit identifiziert fühlt, dass dort ein tieferes Trauma hintersteckt — wo ich dann auch wirklich Therapie empfehle.

Wie hat dein Typ dazu beigetragen, dass du das machst, was du machst?

Ich bin ein 3/5, Splenic Projector. Das heißt einfach, dass meine Autorität, die sehr intuitive Milz-Autorität ist. Für mich war Human Design lebensverändernd. Ich hatte davor ein sustainable Unterwäsche-Label. Trotzdem konnte ich nicht davon Leben. Ich hatte mein neugeborenes Baby im Arm und war so verzweifelt und dachte: Universum, bitte gib mir ein Zeichen. Warum mache ich alles, was mir alle sagen, was ich machen muss, aber ich bin jetzt mit 30 kurz davor meinen dritten Burnout zu haben? Dann habe ich abends einen Podcast gehört, in dem jemand etwas über Human Design erzählt hat. Etwas über den Projektor — und mein ganzes Leben machte plötzlich Sinn. In dem Moment, als ich verstanden habe, dass ich ganz anders operiere als der Rest der Welt, hat es Sinn gemacht. Und als ich angefangen habe, das auszuleben, hat sich mein Leben gedreht.

Im Human Design gibt es verschiedene Typen, die zeigen, wie unsere Energie gemacht ist. Wie können sich die einzelnen Typen modisch besser in Szene setzen?

Der Projektor wird am liebsten immer irgendwas tragen, was ihm das Gefühl von Bequemlichkeit gibt. Turnschuhe, sehr neutrale, simple Sachen. Eben, weil der Projektor die Sachen auch gerne mal langsam nimmt und ein Energietyp ist, für den das Ruhen und Rasten sehr wichtig ist.

Der manifestierende Generator wird repräsentiert durch Mix & Match. Einfach, weil er so viele Interessen hat. Ich repräsentiere ihn immer mit verschiedenen Mustern, um zu zeigen, dass er sehr viele verschiedene Interessen und Ideen hat.

Der Generator ist immer auf dem Sprung. Am liebsten geht es vom Arbeiten direkt zum Sport. Oder vom Sport zum Arbeiten. Er trägt oft Jeans und T-Shirt, Sportkleidung oder Leggings — um seine Energie komplett rausholen zu können.

Der Manifestor hat oft sehr starke Qualitäten. Er trägt High-Heels, Leder, Schwarz und starke Silhouetten, die Power geben.

Der Reflektor — er ist mit nur einem Prozent der Bevölkerung vertreten! Er ist verbunden mit dem Mond und hat nur offene Zentren. Er wird entweder eine ganz klare Uniform haben, damit er aufhört sich Gedanken zu machen oder er wird sich nie entscheiden können. Jede Woche, je nach Planet, wird er ein anderer Energietyp sein. Für sie ist es style-mäßig sehr kompliziert.

Was empfiehlst du jemandem, der selbst mit Human Design anfangen will?

Wir haben ein Buch, das ist der Source-Code. Das ist ein 100-seitiges PDF, was individualisiert für dich und deinen Typ zusammengestellt wird. Ein energetischer Bauplan, der zeigt, wo deine Stärken liegen. Damit kann man gut anfangen! Es gibt aber auch etwas, da spricht kaum jemand drüber: Das ist die Cellular-Activation, die passiert nur durch die mündliche Aktivierung. Das heißt, die spezifischen Wörter die wir im Human Design nutzen, haben eine Frequenz, die deine Zellen aktivieren, in einen De-Konditionierungsprozess zu gehen. Das heißt, auch wenn Sachen lesen super verändernd sein kann, passiert wirklich etwas Magisches, wenn man ein Reading kriegt. Also empfehle ich auch: Hol dir ein Reading.

Das Reading: Mein Erfahrungsbericht

Das Human Design Reading mit Maike war auf eine Stunde angesetzt und es startete direkt, offen und lebensfroh — und die Begeisterung schwappte natürlich auf mich über. Den eigenen Lebenssinn ergründen? Das Werkzeug erhalten, um ein glückliches und authentisches Leben zu führen? Ja, bitte! Jedoch besteht die Lehre aus vielen Informationen: Es gibt eine individuelle Körpermappe, die zeigt in welchen Energiezentren du definiert bist, Tunnel — die die Zentren verbinden oder nicht, und Tore. "Von der Verdauung, bis zum stärksten Sinn", führt Maike an. Und wo fängt man bei so vielen Informationen an? Richtig, am Anfang! Für diese Stunde waren so erst einmal die Basics angesetzt. Wir starteten mit dem Energietypen, meinem Profil, meiner Autorität und beendeten das Reading mit meinem Inkarnationskreuz, sprich, wie ich meine Energie am besten transportiere. Und ich muss zugeben: Ich fühlte mich wirklich direkt abgeholt. Eigenarten, die ich an den Tag lege, sind eigentlich doch nicht so eigenartig, sondern eben nur, wie ich als Mensch funktioniere. Und, wie ich meine Energie in Zukunft nutze oder lebe. Und sicher ist: meinen Bodygraph werde ich nun noch tiefer ergründen.