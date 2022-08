Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Manikür-Trend: Das ist der Highlighter für deine Nägel +++ Beauty-Tipp: So hast du das perfekte Finish und optimalen Sonnenschutz.

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

2. August 2022

Maniküre-Trend: Das ist der Highlighter für deine Nägel

Wir kennen mittlerweile alle den Highlighter, welcher unser Gesicht zum Strahlen bringt. Wieso verleihen wir unserer Maniküre nicht ebenfalls so einen Effekt? Wir haben DEN Maniküre-Trend des Sommers: Aurora-Nägel. Der bisher unbekannte Begriff kreiert einen mega Hype im Sommer 2022. Auf TikTok und Instagram teilen verschiedene Influencer:innen ihre Nägel und wie sie die galaktische Optik hinbekommen.

Der Trend wurde von den Nordlichtern inspiriert und entstand zuerst in Südkorea. Der Look erweckt Sehnsucht nach Meer und Muscheln. Je nachdem, wie man seine Finger bewegt, entsteht ein besonderer Glanz. Ob im Nagelstudio oder Zuhause: Der Trend ist ganz leicht nachzumachen. Hierbei ist das Geheimnis, einen lichtreflektierenden Lack zu verwenden. Trag deinen Lack wie gewohnt auf und benutze zusätzlich gerne einen transparenten Überlack für ein doppelt starkes Endresultat. Beide Produkte findest du in jeder beliebigen Drogerie.

1. August 2022

Beauty-Tipp: So hast du das perfekte Finish und optimalen Sonnenschutz

Dass man UV-Schutz tragen sollte, besonders im Sommer, ist kein Beauty-Geheimnis. Die Sonne strahlt, du willst dein Gesicht schützen und Sonnencreme und Make-up tragen? Versuch dich jetzt an unserem Sonnencreme-Hack und upgrade dein Skin-Care-Game.

Dieser leichte Tipp kusiert zurzeit in den sozial Medien. Auf TikTok haben wir das Video gesehen, welches das Geheimnis lüftet: So benutzt du Sonnencreme, wenn du dich schminkst! Statt deinen Sonnenschutz unter deinem Make-up aufzutragen wie gewöhnlich, drehst du jetzt einmal deine komplette Routine. Schmink dich so wie du es am liebsten hast, um dann am Ende die Sonnencreme mit einem Beauty-Blender über deinen fertigen Look einzutupfen. Dieser Hack erlaubt es dir, deinen UV-Schutz im Laufe des Tages nachzutragen, ohne dein Make-up abnehmen zu müssen. Der tollste Benefit: Du kriegst zusätzlich ein dewy Finish!

Den Ticker von letzter Woche verpasst?

Die Mode- und Beauty-News der letzten Tage findet ihr hier.