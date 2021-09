Die Designerin launcht eigene ready-to-wear Brand

Mode- und Beauty-News im Brigitte-Ticker: Marina Hoermanseder launcht eine neue ready-to-wear Brand +++

14. September 2021

Auf der About You Fashion Week in Berlin launcht launcht Designerin Marina Hoermanseder ihre neue ready-to-wear Fashion Brand HOERMANSEDER. Die erste Capsule Kollektion ist in Kooperation mit About You entstanden und ist ab sofort erhältlich. Die neue Marke soll die Designs von Hoermanseder tragbarer und bezahlbar machen – und zwar für jede:n. Die Styles greifen nicht nur bekannte Elemente auf, wie die berühmten Schnallen, sondern lassen sich perfekt in einen Alltagslook integrieren. „Als Designerin ist es mir wichtig, nicht nur einen bestimmten Kundenstamm zu bedienen, sondern auch meine Kollektionen für diverse und jüngere Kund:innen zu öffnen", sagt Marina Hoermanseder. Übrigens: Insgesamt umfasst die Kollektion 48 Teile.

