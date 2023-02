Mascara Cocktailing Neuer Beauty-Trend geht viral – und der klingt vielversprechend

Die Mode- und Beauty-News des Tages im BRIGITTE-Ticker: Lange voluminöse Wimpern verspricht der neue Beauty-Trend Mascara Cocktailing +++ H&M kooperiert für Frühjahrskollektion mit Mugler +++ Wir lieben den "French Pin Bun".

Aktuelle Mode- und Beauty-News im BRIGITTE-Ticker:

23. Februar 2023

Lange Wimpern dank Mascara Cocktailing? Was steckt dahinter?

Nicht alle Menschen sind mit langen, voluminösen Wimpern gesegnet, zum Glück können wir mit kleinen Tricks wie Wimperntusche und Wimpernzange nachhelfen. Das sind aber nicht die einzigen Hilfsmittel, wie der neuste Beauty-Trend auf TikTok beweist. Gerade trendet dort das sogenannte Mascara Cocktailing, eine Art des Schminkens, bei dem man sich verschiedenster Mascara-Rezepturen bedient, um sich nicht zwischen: Fülle, Definition, Länge oder intensiver Farbe entscheiden muss. Klingt spannend, aber funktioniert der Trend wirklich?

Und so gehts: Für das Mascara Cocktailing verwendet man zwei verschiedenartige Wimperntusche. Man startet bestmöglich mit einer definierenden und verlängernden Rezeptur, sodass die Wimpern gestreckt und gut getrennt werden. Anschließend bietet sich eine Volumen-Mascara an, die die Haare verdichtet und für ein gutes Farbergebnis sorgt. Wie Videos auf der Social-Media-Plattform beweisen: Der Trick funktioniert. Der Wimpernkranz wirkt dank verschiedener Konsistenzen deutlich dichter.

22. Februar 2023

Spannende News aus der Fashion-Welt! Wie jetzt bekannt wurde, können wir uns bereits im Frühjahr 2023 über eine Designer:innen-Kollaboration bei H&M freuen. Gemeinsam mit Casey Cadwallader, dem Creative Director der Marke Mugler, wird momentan an einer gemeinsamen Kollektion gearbeitet, die in wenigen Wochen lanciert werden soll. Die Einzelteile der Kollektion sollen den einzigartigen und energetischen Geist von Mugler widerspiegeln und in ausgewählten Geschäften des Kleidungskonzerns erhältlich sein.

Immer wieder kooperiert H&M mit unterschiedlichen Luxus-Designer:innen, um jeder/m einen Zugang zur High-End-Mode bieten zu können. Weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben.

21. Februar 2023

Wir lieben den "French Pin Bun" schon jetzt

Frisuren, die lässig und cool aussehen, gleichzeitig easy zu stylen sind? Lieben wir! Der "French Pin Bun" ist genau das. Und das Beste: Er funktioniert bei fast allen Haarlängen! Du benötigst dafür lediglich eine ganz bestimmte Haarnadel – und fertig ist der Look.

So geht's:

Das Zauberwort für den "French Pin Bun" heißt "Haargabel". Was das ist? Im Grunde nichts anderes als eine doppelte Haarnadel. Allerdings ist diese größer und stabiler als ein klassischer Bobby Pin. Du bindest das Haar zunächst einmal zu einem Pferdeschwanz. Dann wird selbiger um den Ansatz herumgelegt. So formst du einen Dutt. Dann steckst du die Haarrgabel schräg bzw. seitlich in den Dutt. Das Haar wird dann leicht nach oben geschoben und die Nadel in der Mitte des Dutts durchgesteckt.

Klingt kompliziert? Die TikTokerinnen zeigen, wie es geht:

20. Februar 2023

Diamond-Lips: So funktioniert der funkelnde Make-up-Trend

Du hast Lust auf eine Extra-Portion Glitzer, aber gerade nur einen glitzernden Augenstift parat? Perfekt. Mit diesem Lippen-Hack kreist du im Handumdrehen die perfekten Hingucker-Lippen. Den Kajal trägst du einfach etwas oberhalb deiner Oberlippe und im mittleren Bereich deiner Unterlippen auf. Dann verblendest du den unteren Bereich und füllst den freien Bereich mit einem beigefarbenen Lippenkonturenstift aus. Das Ganze kannst du dann mit einer Lippenpflege fixieren – fertig sind die Diamond-Lips.

