von Julia Koschel Wer Maxikleider im Herbst trägt, macht alles richtig. Dank der Länge und Wandelbarkeit des Dress' lässt es sich wunderbar kombinieren und den wechselhaften Witterungsbedingungen anpassen. Stylingmöglichkeiten und die schönsten Maxikleider zum Nachshoppen findet ihr jetzt und hier.

Das Maxikleid läuft im Herbst zur Hochform auf – oder besser gesagt: Wir laufen mit unseren Outfits zur Hochform auf! Denn so wechselhaft wie das Wetter in der kühleren Jahreszeit ist, so abwechslungsreich lässt sich das Maxikleid im Herbst kombinieren und dem Wetter anpassen. Welche Modelle 2023 besonders im Trend liegen und wie wir sie derzeit mit Schuhen, Accessoires und Co. ergänzen, verraten wir euch hier.

Maxikleider im Herbst: So geht der perfekte Look für den Übergang

Wir hoffen sicherlich alle auf einen milden Herbst mit Sonnenschein und ohne Regen oder kalte Winde. Dann lassen sich nämlich auch unsere Sommer-Maxikleider noch eine Weile lang hervorragend tragen. Sollte es dennoch typisches Herbstwetter geben, dann setzen wir auf diese Maxikleider im Herbst:

aus dünnerem bis dickem Strick

mit langen Ärmeln

in "typischen" Herbstfarben wie Braun oder Beige, dunkles Rot oder Tannengrün, Schwarz oder Grau

Diese Anhaltspunkte sind natürlich nicht mehr als das – Anhaltspunkte. Wir möchten euch immer ermutigen, aus den gängigen Fashion Rules auszubrechen und euer eigenes Mode-Ding zu machen. Daher sind selbstverständlich auch im Herbst Maxikleider in knalligem Rot, leuchtendem Grün oder Gelb liebend gern gesehen. Wenn ihr statt auf ein Strickkleid mit langen Ärmeln lieber auf ein Satinkleid mit dünnen Trägern greifen wollt, könnt ihr dazu für die Wärme einfach zu einem coolen Cardigan oder einem Oversize-Blazer greifen. Frei nach Miley Cyrus: "It's your party, you can do what you want to."

Wie kann ich Maxikleider im Herbst kombinieren?

Wie ihr Maxikleider im Herbst kombiniert, hängt natürlich von den Witterungsbedingungen und eurem Kleid ab. Dennoch kann man einige grundlegende Tipps festhalten:

Wer sein Maxikleid im Winter im Büro tragen möchte, sollte auf ein möglichst schlichtes Modell setzen. Das könnt ihr dann nämlich nach Lust und Laune mit einem Cardigan oder einem Oversize-Blazer kombinieren.

Schuhtechnisch habt ihr bei Maxikleidern im Herbst die freie Auswahl. Je nach Anlass (und Wetter) könnt ihr zwischen Sneakern, Ankle Boots entscheiden.

Ein Maxikleid mit Muster sollte lieber mit einem einfarbigen Schuh kombiniert werden, damit der Look nicht zu unruhig wird. Ist das Kleid eher schlicht, könnt ihr dagegen mit eurem Schuh experimentieren.

Sollte es kälter werden, lassen sich vor allem sportliche, schlichte Maxikleider im Herbst gut mit einer Thermoleggings und/oder einem körpernahen Longsleeve ergänzen. Oder ihr greift wie vermutlich schon eure Omas und Uromas zu einem Unterkleid oder Unterrock.

