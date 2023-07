von Pia Goward Der Sommer lockt uns mit warmen Sonnenstrahlen vor die Haustür – fehlt nur noch der perfekte Maxirock für einen luftigen und stylischen Look.

Mini, Midi, Maxi – bei Röcken ist alles möglich, doch jetzt konzentrieren wir uns auf die längste Variante. Denn Maxiröcke sind aktuell das It-Piece! Besonders beliebt sind momentan Jeansröcke in Maxilänge mit frontalem oder seitlichem Schlitz. Geprägt wurde dieser Trend vor allem von Gen Z, die auch für das Wiederbeleben der 2000er-Mode verantwortlich ist, die aktuell unter dem Namen Y2K alle Social-Media-Plattformen beherrscht. Doch welche Röcke trägt man noch und wie kombiniert man sie am besten?

Der Klassiker: Die A-Linie

Wenn etwas immer geht, dann sind es Klassiker. Die müssen nur richtig kombiniert werden. Beim Maxirock in A-Linien-Schnitt ist das nicht anders. Ein einfaches T-Shirt sieht dazu weniger spektakulär aus. Besser passt ein gerade-geschnittenes Crop-Top oder ein Häkeltop. Für die Füße wählst du entweder Birkenstocks oder Sandalen, aber auch Loafer sehen gut dazu aus.

Für schlichten Style: Ein gerader Schnitt

Ein gerader Schnitt bei Röcken ist nicht nur schlicht, sondern auch besonders leicht zu stylen. Am besten passt dazu ein weißes Tanktop mit einer Oversize-Bluse, aber auch eine gleichfarbige Weste sieht dazu gut aus. Bei den Schuhen hast du freie Wahl, denn sowohl Sneakers passen dazu als auch Sandaletten oder Pantoletten.

Der Rock von COS kommt übrigens mit einem praktischen Detail, denn an den Seiten befinden sich Schlitze, da bei langen, gerade-geschnittenen Röcken gern mal die Beinfreiheit etwas eingeschränkt sein kann.

Maxirock im Hippie-Style

Darf es etwas bunter sein? Monochrome-Looks sind zwar simpel und elegant, doch passen sie nicht zu jedem Menschen. Stattdessen greifen wir bei der Sehnsucht nach etwas Farbe zu A-Linien-Röcken mit Print – beispielsweise Paisley oder Blumen. Für den richtigen 70s-Vibe kannst du dann noch einen Leder-Hüftgürtel dazu kombinieren, zusammen mit einem Tanktop und ein paar Birkenstocks. Alternativ kannst du aber auch Espadrilles dazu wählen. Abgerundet wird der Look durch Armreifen, ein paar Ohrringe und einer Saddle Bag.

Satiniert geht es durch den Abend

Satinröcke, egal wohin man schaut. Ja, in diesem Jahr können wir uns gar nicht an den eleganten Röcken sattsehen und wollen es auch überhaupt nicht. Denn ob in Mini-, Midi-, oder Maxilänge – sie sind einfach der perfekte Maxirock! Warum? Kaum ein Rock ist so leicht kombinierbar und für jede Situation angemessen wie Satinröcke. Sowohl im Alltag, mit Sneakers, Sandalen oder Cowboy-Boots sehen die Satin Skirts gut aus; auch am Abend bringen sie für ein Dinner die nötige Eleganz in das Outfit. Dazu ein Korsett-Oberteil und ein paar Sandaletten, fertig ist der abendliche Look. Am Tag kannst du einfach ein T-Shirt oder ein Top dazu tragen, wenn es kälter ist, ziehe ein Sweatshirt über und runde das Ganze mit ein paar Sneakers ab.

Raffiniert wird es in Kombination mit Knallfarben

Gerade und glatt muss es nicht immer sein. Mit einem gerafften Maxi-Skirt in knalligen Farben bist du der absolute Hingucker! Das liegt zum einen an dem auffälligen Ton, zum anderen aber an der Schnittart, denn Raffungen sorgen für eine schöne Silhouette. Auch hier hast du einen Rock, der sowohl im Alltag als auch am Abend getragen werden kann. Riemchensandalen oder Sandaletten passen als Schuhe am besten zum gerafften Rock und auch beim Oberteil wählst du am besten etwas Gecropptes. Für kältere Stunden kombiniere dazu einen Blazer im leichten oversized Look.

