Michelle, Melania und Co. Das sind die sechs stilvollsten First Ladys der US-Geschichte

Von Eleanor Roosevelt bis Melania Trump: Es gibt sechs First Ladys, die mit ihrem Stil Mode-Geschichte geschrieben und ganz neue Standards gesetzt haben.

Fashion-Alarm im Weißen Haus! Es gibt Präsidenten-Gattinnen, die mit ihren Looks Millionen von Menschen begeistert haben. Wer erinnert sich nicht etwa gerne an Jackie O's entzückendes Kostüm zurück? Ihre XXL-Sonnenbrillen sind heute immer noch ein Fashion-Statement. Auch Michelle Obamas Outfits haben acht Jahre lang das große Anwesen in Washington mit tollen Mustern, Farben und viel Glamour erfüllt.

Melania Trump und Co.: Die First Ladys der Mode

Es gab aber auch Frauen, die für Mode-Revolutionen gesorgt haben. Zum Beispiel Eleanor Roosevelt, die als Erste in einem Badeanzug fotografiert wurde. Oder Betty Ford, die als eine der ersten Frauen einen Hosenanzug trug. Anlässlich der amerikanischen Präsidentschaftswahl am 3. November werfen wir einen Blick zurück auf die stilvollsten First Ladys der US-Geschichte.