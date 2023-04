So machst du den transparenten Look alltagstauglich

von Julia Lübbersmeyer Mesh- und Häkeldesigns beherrschen derzeit die Laufstege dieser Welt. Dabei ist es oft gar nicht so einfach, die durchsichtigen Netzstoffe in dein Alltagsoutfit zu integrieren. Wir zeigen dir, wie es geht.

Der Modetrend "Mesh" beschreibt ein luftiges, netzartiges Gewebe, das in vielen verschiedenen Kleidungsstücken zum Einsatz kommt. Ursprünglich wurde Mesh vor allem in Sportbekleidung eingesetzt, um eine gute Belüftung während des Trainings zu gewährleisten. Mittlerweile hat das Material seinen Weg in die Modewelt gefunden und wird in vielen verschiedenen Designs und Kombinationen eingesetzt. Wir zeigen dir, wie du den transparenten Stoff alltagstauglich stylen kannst.

Tonal Dressing mit Mesh-Oberteil

Leuchtend türkis und mit Turtle Neck, integriert sich dieses Netzoberteil perfekt in den farbenfrohen Look. Innovativ gestylt mit langem Leder-Mantel und knallblauer Samthose ist mit diesem Outfit jede:r Fashionista perfekt für den kommenden Arbeitstag gewappnet.

Luftig-leicht mit Häkelstrick

Diese luftig-leichte Kreation ist der Inbegriff von Sommer. Gepaart mit einem legeren Pullover und schwarzen Accessoires, liegt der Look rund um das weiße Crochet-Kleid voll im Trend. Zum stilsicheren Arbeitsdress wird es mit neutraler oder schwarzer Unterwäsche oder einem dezenten Unterkleid. Auch eine Jeansjacke oder Blazer geben dem Look eine besondere Note.

Mesh-Spitze-BH

Dieses Mesh-Ensemble war der Star der Mailänder Fashion Week. Leder und Rüschen betonen die Transparenz des Looks. Trotz der lässigen Baggy-Jeans ist er für viele wahrscheinlich zu gewagt für den Alltag. Mit einer weißen Oversize-Bluse darunter oder einem klassischen Blazer darüber sieht das schon ganz anders aus. Alternativ würde auch ein farblich abgesetzter Pullover dem Look einen seriösen Touch verleihen. In Kombination mit einem Trenchcoat ist der Look perfekt für das nächste Meeting.

Material-Mix

Der Materialmix aus Mesh mit Leder, Denim oder auch Seide kann ein spannendes Kontrastprogramm ergeben und ein echtes Allroundpaket für den Frühling bieten. So lässt sich beispielsweise das Crochet-Top wunderbar unter dünnere Übergangsjacken aus Leder tragen. Aber auch Midi-Röcke aus Seide sind perfekten Kombinationspartner für Oberteile aus Mesh. Vor allem zarte Pastelltöne für den Frühling haben es uns angetan.

Für die Extraportion Glamour

Für die Extraportion Glamour eignen sich Netzoberteile mit Glitzer ideal. Und das Beste: Tagsüber klassisch kombiniert mit einem Bandeau-Top oder einem Blazer, lässt sich der Look abends ganz einfach in einen glamourösen Mesh-Traum verwandeln.