Alle Mode- und Beauty-News im Brigitte-Ticker:

15. September 2021

Billie Eilish: Bei ihrem Met Gala Debüt setzt sie ein Zeichen gegen Pelz

In einer pudrigen Traumrobe aus Tüll von Oscar de la Renta zieht Billie Eilish bei der Met Gala alle Blicke auf sich. Mit ihrem Styling und ihrem Kleid erinnert die 19-Jährige an Stilikone Marilyn Monroe, die 1951 eine ähnliche Robe im Rahmen der Oscarverleihung trug. Gleichzeitig erfüllt sie die Anforderung der Gala, welche unter dem Motto "Amerika: Lexikon der Zeit" stand.

Doch damit nicht genug. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt die Sängerin nun ein weiteres wichtiges Detail zu ihrem Kleid mit ihren Fans. Sie schreibt: "Es war mir eine Ehre dieses Kleid zu tragen, in dem Wissen, dass Oscar de la Renta in Zukunft komplett pelzfrei sein wird!!!! Ich bin überglücklich, dass die Designer und das gesamte Team mir zugehört haben und nun eine Änderung vornehmen, die nicht nur für die Tiere, sondern auch für unseren Planeten und unsere Umwelt wichtig ist." Für ihr Engagement regnet es unter ihrem Posting reichlich positive Kommentare. Eine Fanpage der Sängerin fasst die Stimmung unter ihrem Posting mit diesen Worten zusammen: "Deine Wirkung auf die Modeindustrie ist unglaublich".

14. September 2021

Marina Hoermanseder launcht ready-to-wear-Kollektion

Auf der About You Fashion Week in Berlin launcht Designerin Marina Hoermanseder ihre neue ready-to-wear Fashion Brand HOERMANSEDER. Die erste Capsule Kollektion ist in Kooperation mit About You entstanden und ist ab sofort erhältlich. Die neue Marke soll die Designs von Hoermanseder tragbarer und bezahlbar machen – und zwar für jede:n. Die Styles greifen nicht nur bekannte Elemente auf, wie die berühmten Schnallen, sondern lassen sich perfekt in einen Alltagslook integrieren. „Als Designerin ist es mir wichtig, nicht nur einen bestimmten Kundenstamm zu bedienen, sondern auch meine Kollektionen für diverse und jüngere Kund:innen zu öffnen", sagt Marina Hoermanseder. Übrigens: Insgesamt umfasst die Kollektion 48 Teile.

