von Ilka Alves Goncalves Ob Pailletten, Samt oder Metallic – so mancher Fashion-Trend lässt sich nur schwer in unseren Alltagslook integrieren. Warum das aber nicht so bleiben muss, zeigen wir dir an stylischen Beispielen.

Viele, die Metallic Pants hören, denken gleich an die Disco-Ära der 70er- und 80er-Jahre. David Bowie, Gloria Gaynor oder Grace Jones haben die schillernde Epoche genauso geprägt wie der schimmernde Chrome-Look. Und genau dieser findet Anfang 2023 ein großes Comeback.

Metallic Pants erleben 2023 großen Fashion-Hype

Schon jetzt können die Fashion-Girls von Instagram nicht genug von den futuristischen Metallic Pants bekommen. Die schillernden Hosen sind richtige Statement-Pieces, mit denen der große Auftritt garantiert ist. Wer es eine Portion dezenter mag, muss aber dennoch nicht vor dem neuen Modetrend nicht zurückschrecken – versprochen!

Von dezent bis auffällig – so trägt man Metallic Pants

Für Metallic-Beginner

Du bist Fan von Metallic Pants, traust dich aber nicht, sie zu tragen? Verstehen wir total, schließlich haben diese Hosen von Zurückhaltung noch nichts gehört. Ein Lichtschimmer, und die Hose beginnt zu reflektieren. Die gute Nachricht: Mit dem richtigen Styling kann man der Hose den glänzenden Wind aus den Segeln nehmen. Bloggerin Gitta Banko hat sich zum Beispiel gegen ein silbernes Modell entschieden und trägt eine helle, goldfarbene Variante, die nur leicht in der Sonne schimmert. Mit einem braunen Pullover und Mantel fällt der Metallic-Look gleich viel weniger auf, verliert aber nicht an Coolness.

Drei einfache Styling-Tricks, die viel hermachen

Bei Metallic Pants ist eine Fashion-Regel ganz besonders wichtig: Lass dem Star den Vortritt. Die Chrome-Hosen möchten im Mittelpunkt stehen, also eignen sich besonders Basics für einen stimmigen Look. Fashionista Lucy Nicholls zeigt in ihrem Reel auf Instagram gleich drei Styling-Möglichkeiten, wie man Metallic Pants in Szene setzen kann. Besonders gut funktionieren Looks mit Oversize-Blazern in Schwarz und Weiß sowie Pullovern und Hoodies in einem farblich passenden Grau.

Cowboy meets Disco

Einen Fashion-Trend, den wir aus dem letzten Jahr mit ins neue Jahr nehmen, sind Cowboy-Boots. Und wer hätte gedacht, dass die Wild-West-Schuhe so gut mit den Disko-Hosen harmonieren würden? Zugegeben, der Look von Fashionista Nerea ist nichts für Menschen, die es dezent mögen, sie kombiniert eine knallige Chrome Pants zu Cowboy-Boots und XL-Blazer – we like!

Glitzer trifft Metallic – die Königsdisziplin

Für wen die Metallic Pants noch zu langweilig sein sollten, der kann sich an die Königsdisziplin herantrauen. Hierbei werden zum metallischen Hosenstoff noch zusätzliche Glitzeraccessoires kombiniert. Ganz nach dem Motto: "Viel hilft viel", darf hier reichlich übertrieben werden. Es ist ein Look, der auf gezielten Prunk setzt. Neben silberfarbenen Pants, machen sich auch grüne oder pinkfarbene Metallic Pants gut. Hauptsache, die Träger:innen fallen auf. Achtung ist jedoch bei Mustern geboten. Während Glitzer und Metallic-Looks gut zusammenpassen, könnten Animal-Prints zu kitschig wirken.